Jason Anderson (Kawa) holt seinen ersten Tagessieg

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson den zweiten Lauf der US Nationals in Hangtown (Kalifornien) vor Tabellenführer Chase Sexton (Honda) und Eli Tomac (Yamaha). Ken Roczen (HRC) wurde Vierter

Zweiter Lauf der US Nationals in Pala (Kalifornien): Tabellenführer Chase Sexton (Honda) gewann den Holeshot zum ersten Lauf vor Jason Anderson (Kawasaki) und Ken Roczen (Honda). Anderson folgte Sexton in Schlagdistanz und attackierte in Runde 13, übernahm die Spitze und gewann mit einem knappen Vorsprung von 0,4 Sekunden vor Sexton und Roczen.

Den Holeshot zum zweiten Lauf gewann der italienische Gaststarter Antonio Cairoli (KTM), doch noch in der ersten Runde übernahm Ken Roczen (Honda) das Zepter. Roczen legte eine hohe Pace vor und konnte seine Führung 5 Runden lang gegen den von hinten heranstürmenden Sexton verteidigen. Nachdem Sexton Roczen überholt und die Führung übernommen hatte, ließ der Deutsche nach und musste kurze Zeit später auch Eli Tomac (Yamaha) und Jason Anderson (Kawasaki) passieren lassen. Mehr als P4 war in diesem Rennen für den Thüringer nicht drin, während Eli Tomac seinen Rhythmus fand und ab der 10. Runde in einer Linkskehre innen an Sexton vorbei in Führung ging. Sexton wehrte sich nach Kräften und folgte Tomac bis zum Schluss, doch der Routinier ließ sich den ersten Laufsieg der Saison nicht mehr nehmen und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Sexton, Anderson und Roczen.

Anderson kam in diesem zweiten Lauf auf Rang 3 ins Ziel und realisierte nicht, dass er den Tagessieg geholt hatte. Entsprechend groß war seine Freude im Ziel, denn die war der erste Tagessieg für Jason Anderson überhaupt. «Seit 12 Jahren fahre ich hier Motocross. So lange hat es gedauert, dass ich endlich ganz oben auf dem Treppchen stehe», freute sich Anderson auf dem Podium.

Antonio Cairoli konnte zu Beginn des Rennens mit der Spitze des Feldes gut mithalten, wurde dann aber im Rennen bis auf Platz 6 durchgereicht. Immerhin kam der Sizilianer diesmal ohne Sturz durch und erreichte mit den Plätzen 7 und 6 Gesamtrang 6 vor seinen beiden KTM-Teamkollegen Ryan Dungey (6-7) und Aaron Plessinger (9-8). Der 36-jährige Cairoli wurde also in Hangtown bester KTM-Fahrer!

Ken Roczen verfehlte mit einem 3-4-Ergebnis das Podium, rangiert aber in der Tabelle mit 12 Punkten Rückstand weiterhin auf Platz 2 hinter Sexton. Jason Anderson rückte nach seinem Tagessieg auf P3 vor.

Der dritte Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende in Thunder Valley statt.

Ergebnis US Nationals Hangtown 450 ccm:

1. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 1-3

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 4-1

4. Ken Roczen (D), Honda, 3-4

5. Christian Craig (USA), 5-5

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 7-6

7. Ryan Dungey (USA), KTM, 6-7

8. Aaron Plessinger (USA), 9-8

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 11-9

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 10-11

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 94

2. Ken Roczen (D), Honda, 82, (-12)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 76, (-18)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 75, (-19)

5. Christian Craig (USA), 72, (-22)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 61, (-33)

7. Antonio Cairoli (I), KTM, 55, (-39)

8. Aaron Plessinger (USA), 51, (-43)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 46, (-48)

10. Garrett Marchbanks (USA) Yamaha, 42, (-52)