Ken Roczen (Honda/P4): «Nicht wirklich zufrieden» 08.06.2022 - 14:48 Von Thoralf Abgarjan

© Roczen Ken Roczen mit seinem Begleiter Rocky

Mit einem 3-4-Ergebnis verfehlte der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen beim zweiten Lauf der US Nationals in Hangtown das Podium, rangiert aber in der Meisterschaft weiterhin auf P2.