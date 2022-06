Jett Lawrence (Honda) gewann trotz heftiger Grippe

Trotz arger gesundheitlicher Probleme gewann Jett Lawrence in Hangtown auch den zweiten Lauf der US Nationals mit einem 3-1-Ergebnis und konnte seine Führung an der Tabellenspitze sogar noch ausbauen.

Zweiter Lauf der 250 ccm US Nationals in Hangtown (Kalifornien): Der australische Meisterschaftsführende Jett Lawrence (Honda) haderte den ganzen Tag über mit gesundheitlichen Problemen. Im ersten Lauf startete der HRC-Werksfahrer im Bereich der Top-6 und kämpfte sich danach auf Rang 3 nach vorne. Justin Cooper (Yamaha) gewann den Holeshot, während GASGAS-Werksfahrer Michael Mosiman im Bereich der Top-3 ins Rennen ging und in Runde 6 die Führung übernehmen konnte. Mosiman beging danach keine Fehler und holte den ersten Outdoors-Laufsieg seiner Karriere.

Im zweiten Lauf musste Mosiman dann jedoch einen herben Dämpfer hinnehmen. Er stürzte in der zweiten Runde und verbog sich dabei so stark den Lenker, dass er die Box ansteuern und aufgeben musste.

Trotz seiner physischen Probleme gelang Jett Lawrence der Holeshot zum zweiten Lauf. Sein japanischer Kumpel Jo Shimoda schickte sich nach der Hälfte des Rennens an, die Lücke zum führenden Jett zu schließen, doch der Japaner ging in einer der tiefen Spurrinnen übers Vorderrad zu Boden und fiel zurück. Wie beim Saisonauftakt in Pala gelang den Lawrence-Brüdern im zweiten Lauf von Hangtown erneut ein Doppelsieg. Dritter in Lauf 2 wurde Justin Cooper (Yamaha), der es mit einem 2-3-Ergebnis aufs Podium schaffte.

Eine gute Leistung zeigte Red Bull KTM Youngster Max Vohland auf Gesamtrang 5. An der Tabellenspitze konnte sich Titelverteidiger Jett Lawrence weiter absetzen. Der Australier führt nach 2 von 12 Runden mit einem Vorsprung von 11 Punkten vor Hunter Lawrence und Jo Shimoda.

Der 3. Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende in Thunder Valley am Rande der Rocky Mountains statt.

Ergebnis US Nationals Hangtown 250 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 3-1

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 2-3

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 4-2

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 5-4

5. Max Vohland (USA), KTM, 7-5

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 95

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 84, (-11)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 72, (-23)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 60, (-35)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 59, (-36)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 55, (-40)