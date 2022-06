Thunder Valley: Jett Lawrence (Honda) siegt

In Thunder Valley fand der 3. Lauf der US Nationals statt

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann HRC-Werksfahrer Jett Lawrence den 3. Lauf der 250ccm US Nationals in Thunder Valley vor seinem Bruder Hunter und Levi Kitchen (Yamaha), der überraschend den ersten Lauf gewann.

3. Lauf der US Nationals der 250er Klasse: Star Racing Yamaha Neuzugang Levi Kitchen gewann den Holeshot zum ersten Lauf und zog das Rennen bis zum Schluss durch. Kitchen holte seinen ersten Laufsieg im Profi-Motocross mit einem Vorsprung von 9,4 Sekunden vor Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) und Justin Cooper (Yamaha).

Den Holeshot zum zweiten Lauf gewann Hunter Lawrence (Honda). Der Australier konnte gleich zu beginn des Rennens einen Vorsprung von mehreren Sekunden herausfahren und das Rennen danach von der Spitze aus kontrollieren. Der Überraschungssieger des ersten Laufs, Levi Kitchen, war im zweiten Lauf in einen Crash mit Seth Hammaker und Nate Trasher verwickelt und fiel ins Mittelfeld zurück. Mit erneut schnellen Rundenzeiten fuhr Kitchen noch auf P5 nach vorne und erreichte damit noch den dritten Podiumsrang. In der Tabelle konnte sich Jett Lawrence weiter gegenüber seinem älteren Bruder Hunter absetzen und führt nun die Tabelle mit einem Vorsprung von 12 Punkten an. Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda rangiert weiterhin auf Platz 3.

Der 4. Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende in High Point statt.

Ergebnis US Nationals Thunder Valley 250 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-2

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 4-1

3. Levi Kitchen (USA) , Yamaha, 1-5

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 3-3

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 7-6

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 139

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 127, (-12)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 101, (-38)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 100, (-39)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 60, (-79)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 55, (-84)