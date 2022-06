Zeitplan und Vorschau: US Nationals High Point

Die US Nationals gehen in High Point in ihre vierte Runde

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende in High Point in ihre vierte Runde und dieses Rennen könnte zugleich der letzte Einsatz von Motocross-Legende Antonio Cairoli (KTM) werden.

Am kommenden Wochenende findet auf dem Traditionskurs von High Point (Pennsylvania) der vierte Lauf der US Nationals statt. Aus der europäischen Perspektive interessieren besonders zwei Dinge: Erstens: Wird das Rennen wirklich der letzte Einsatz für Antonio Cairoli werden? Zweitens: Kann Ken Roczen den Schwung seines ersten Saisonerfolges in Thunder Valley mit nach Mt. Morris nehmen?

Die Wetteraussichten in Pennsylvania sind bei leichter Bewölkung und Temperaturen um 26 Grad nahezu perfekt. HRC führt in beiden Klassen mit Jett Lawrence in der 250er Klasse und Chase Sexton in der 450er Klasse. Roczen profitierte letzte Woche in Thunder Valley zwar von einem Ausrutscher seines Teamkollegen kurz vor Rennende, aber derDeutsche zeigte im Zweikampf gegen Eli Tomac (Yamaha) richtig Biss und kämpfte wie in seinen besten Zeiten. Roczens Rückstand zu Tabellenführer Sexton beträgt nur 5 Punkte.

Wer genau auf die Zwischentöne von Antonio Cairoli geachtet hat, dem dürfte nicht entgangen sein, dass der Italiener die Meisterschaft gerne fortsetzen würde. Aber ein Werksteam ist nun einmal kein Kindergarten – zumal in den USA. Prognosen sind derzeit schwierig, aber wenn er in High Point wieder der beste KTM-Fahrer wird, stehen die Chancen vielleicht doch nicht so schlecht, dass er in den USA weitermachen kann. Tatsache ist, dass Cairoli die US-Szene enorm bereichert hat. Er wird im September 37 und ist mit Abstand der älteste Fahrer im Feld.

Wäre High Point der letzte Renneinsatz von Cairoli, so wird es womöglich das letzte große Rennen der italienischen Motocross-Legende. Der neunmalige Weltmeister will zwar im September in RedBud noch am Motocross der Nationen teilnehmen, ob er aber noch einmal bei einem Meisterschaftslauf antreten wird, ist zumindest im Moment fraglich. Hoffen wir also, dass Cairoli am Wochenende möglichst gut abschneidet und am besten sogar auf dem Podium steht.

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 134

2. Ken Roczen (D), Honda, 129, (-5)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 120, (-14)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-25)

5. Christian Craig (USA), 92, (-42)

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 89 (-45)

7. Ryan Dungey (USA), KTM, 89, (-45)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 74, (-60)

9. Aaron Plessinger (USA), 72 (-62)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 65, (-69)

In der 250er Klasse ging in Thunder Valley mit Levi Kitchen ein neuer Stern am US-Himmel auf, aber insgesamt bleibt die 250er US Meisterschaft fest in den Händen der australischen Lawrence-Family. Egal, ob Jett gerade 40 Grad Fieber hat – zur Not springt eben der ältere Bruder ein. Der Japaner Jo Shimoda hat inzwischen schon einen Rückstand von 38 Punkten zu Leader Jett Lawrence.

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 139

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 127, (-12)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 101, (-38)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 100, (-39)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 100, (-39)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 81, (-58)

So können die Rennen live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (99,99 USD pro Saison, 6,99 USD pro Rennen)

Zeitplan US Nationals High Point

Samstag, 18.06.2022

19:00: Qualifikation

22:00: 250MX Lauf 1

23:00: 450MX Lauf 1

Sonntag, 19.06.2022

00:00: 250MX Lauf 2

01:00: 450MX Lauf 2



* Alle Angaben ohne Gewähr, Zeitangaben in MESZ.