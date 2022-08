Vorschau und Zeitplan US Nationals Ironman

Die US Nationals gehen in Crawfordsville (Indiana) in ihre vorletzte Runde

Die US Nationals gehen in Crawfordsville in ihre vorletzte Runde. Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac führt mit einem knappen Vorsprung von einem Punkt vor Chase Sexton (HRC). In der 250er Klasse will Guillem Farres starten.

Die US Nationals gehen in Crawfordsville (Indiana) in ihre 11. von 12 Runden. Die Meisterschaften sind und bleiben extrem spannend, denn die beiden Spitzenreiter trennt nur ein einziger Punkt. Beim Ironman National geht wieder Eli Tomac (Yamaha) mit dem Redplate des Tabellenführers an den Start. HRC-Werksfahrer Chase Sexton geriet letzte Woche nach mehreren Stürzen in Probleme, konnte aber mit einem 7-1-Ergebnis am Ende Schadensbegrenzung betreiben.

HRC-Werksfahrer Ken Roczen startete beim letzten Rennen in Mechanicsville von der Pole-Position und erreichte dort auch wieder das Podium. Zwischen ihm und Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson ging es bis zuletzt noch um Tabellenrang 3. Mit seinem Sieg in Budds Creek konnte Anderson jedoch seinen dritten Rang in der Meisterschaft manifestieren. Roczen hat einen Rückstand von 25 Punkten zu Anderson.

Ob der französische Titelverteidiger Dylan Ferrandis (Yamaha) beim Ironman National starten kann, ist derzeit noch ungewiss. Er war beim letzten Rennen in Mechanicsville mit Justin Barcia aneinandergeraten und schwer gestürzt. Barcia, der jede Schuld von sich wies, wurde daraufhin disqualifiziert.

Die Wetteraussichten für Crawfordsville sind bei Temperaturen um 30 Grad, Sonnenschein und leichter Bewölkung gut.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 12:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 449

2. Chase Sexton (USA), Honda, 448, (-1)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 369, (-80)

4. Ken Roczen (D), Honda, 344, (-105)

5. Christian Craig (USA), 303, (-146)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 300, (-149)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 259, (-190)

8. Aaron Plessinger (USA), 254 (-195)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 222, (-227)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 177, (-272)

In der 250er Klasse befindet sich HRC-Werksfahrer Jett Lawrence weiterhin auf Titelkurs. Der Australier bringt einen Vorsprung von 37 Punkten mit und der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda übernahm beim letzten Rennen in Mechanicsville Tabellenrang 2. Der Spanier Guillem Farres, der letzte Woche im Star Racing Yamaha Team sein US-Debüt gab, soll in Ironman erneut für Star Racing Yamaha starten.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 433

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 396, (-37)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 390, (-43)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 346, (-87)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 274, (-159)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 251, (-182)

Die Rennen im Livestream:

Livetiming (kostenlos)

Livestream:

FloRacing (6,99$ monatlich)

Zeitplan Ironman Nationals

Samstag, 27.08.2022

19:00: 250MX Lauf 1

20:00: 450MX Lauf 1



21:00: 250MX Lauf 2

22:00: 450MX Lauf 2



* Alle Angaben ohne Gewähr, Zeitangaben in MESZ.