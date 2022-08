Ken Roczen (HRC) startet von Pole vor Tony Cairoli

Ken Roczen (Honda) startet als Pole-Setter in den 10. Lauf der US Nationals in Budds Creek. Antonio Cairoli (KTM) qualifizierte sich auf Rang 2 vor Eli Tomac (Yamaha) und Chase Sexton (Honda), Farres auf P10.

HRC-Werksfahrer Ken Roczen brannte im Qualifying zum 10. Lauf der US Nationals in Mechanicsville mit 1:57,9 die schnellste Runde in den Boden und startet von der Pole Position. Zweiter wurde der Sizilianer Antonio Cairoli (KTM) mit 1:58,2. Cairoli wirkte im Vergleich zu seinem ersten US-Exkurs besser vorbereitet. Damit gab es in Mechanicsville ein europäisches 1-2-Qualifikationsergebnis. Drei der Top-5 Piloten waren im Qualifying von Budds Creek europäische Fahrer.

Ergebnis Qualifying Budds Creek 450 ccm:

1. Ken Roczen (D), Honda, 1:55,834

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 1:56,441

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1:56,586

4. Chase Sexton (USA), Honda, 1:56,891

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 1:57,020

Der australische Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) startet in der 250er Klasse von Pole. Der spanische Gaststarter Guillem Farres (Yamaha) schaffte es prompt in die Top-10, allerdings war er in seiner schnellsten Runde bereits mehr als 3 Sekunden langsamer als Pole-Setter Jett Lawrence.

Ergebnis Qualifying Budds Creek 250 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1:56,809

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 1:57,283

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 1:57,595

…

10. Guillem Farres (E), Yamaha, 2:00,485