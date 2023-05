Pala: Jett Lawrence (HRC) begeistert beim 450er Debüt

Der 19-Jährige 450er Debütant Jett Lawrence dominierte das Auftaktrennen der US Nationals in Pala und gewann beide Läufe souverän vor Chase Sexton (Honda) und Dylan Ferrandis (Yamaha).

Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence lieferte bei seinem ersten Rennen der 450er US Nationals eine beeindruckende Leistung ab. Er hielt sich beim Saisonauftakt der AMA Pro Motocross Championship auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien) mit einem makellosen Doppelsieg schadlos. Zur Erinnerung: Jett war im letzten Jahr beim MXoN in RedBud erstmals auf einem 450er Bike im Wettbewerb gestartet und konnte schon dort auf Anhieb überzeugen. In Pala brannte er schon im Qualifikationstraining auf Anhieb die schnellste Rundenzeit in den Boden. Sein nach dem Meisterschaftserfolg im Supercross favorisierter Teamkollege Chase Sexton (Honda) stürzte am Vormittag hart auf den Kopf und ging deshalb etwas angeschlagen in die Wertungsläufe.

Jett zog in beiden Läufen den Holeshot und führte in Pala jeder einzelnen Runde. Dylan Ferrandis (Yamaha), der nach langer Verletzungspause wieder in den Wettkampf zurückkehrte, war zu Beginn des ersten Laufs Zweiter. Es folgten Cooper Webb (KTM), Chase Sexton (Honda) und Aaron Plessinger (KTM). Plessinger stürzte im ersten Lauf aber gleich zweimal und wurde am Ende Fünfter. Sexton setzte sich im ersten Lauf zunächst gegen Webb und nach 6 Runden gegen Ferrandis durch. Jett Lawrence gewann schließlich den ersten Lauf überlegen mit einem Vorsprung von 10 Sekunden vor Sexton und Ferrandis.

Nach dieser dominierenden Vorstellung des australischen Rookies wurde der zweite Lauf spannender. Lawrence zog zwar erneut den Holeshot, aber diesmal befand sich sein HRC-Teamkollege Sexton an seinem Hinterrad. Als Jett einen kleinen Fehler beging, wurde es in diesem Rennen noch einmal richtig spannend. Sexton fand am Ende keinen Weg an Jett vorbei und Lawrence gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von einer Sekunde vor Sexton und Ferrandis.

KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger beendete nach seinen Stürzen im ersten Rennen den 2. Lauf auf Rang 4 und wurde damit Vierter der Tageswertung. Cooper Webb, der sich am Ende der Supercross-Saison eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, kam auf den Rängen 4 und 5 ins Ziel.

Der frühere spanische WM-Fahrer José Butron beendete das Rennen auf Gesamtrang 8. Der zuletzt in Europa gestartete Venezolaner Lorenzo Locurcio (GASGAS) beendete den Tag auf dem Fox Raceway auf Gesamtrang 9.

Titelverteidiger Eli Tomac (Yamaha) und der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen starteten übrigens nicht in die US-Motocross-Saison: Tomac hatte sich am Ende der Supercross-Meisterschaften in Denver einen Achillessehnenriss zugezogen und fällt damit für längere Zeit aus. Roczen, der sich beim Saisonfinale in Salt Lake City eine weniger problematische Knieverletzung zugezogen hatte, bereitet sich derzeit auf die am 1. Juli in Birmingham beginnende Supercross-WM vor.

«Es ist unglaublich», erklärte Sieger Jett Lawrence nach seinem überzeugenden Auftritt. «Ich habe nur noch versucht, meine Emotionen im Griff zu behalten und die Sache mit dem nötigen Ernst zu Ende zu bringen. Für Honda ist dieses 1-2-Ergebnis ein toller Erfolg und hoffentlich wird es in dieser Saison auch so weitergehen.»

Der zweite Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende in Hangtown statt.

Ergebnis US Nationals Pala, 450:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 3-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-4

5. Cooper Webb (USA), KTM, 4-5

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 6-7

7. Grant Harlan (USA), Yamaha, 9-6

8. José Butron (E), GASGAS, 10-8

9. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 7-11

10. Fredrik Noren (S), Suzuki, 13-9

Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 50

2. Chase Sexton (USA), Honda, 44, (-6)

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 40, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 34, (-16)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 34, (-16)

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 29, (-21)

7. Grant Harlan (USA), Yamaha, 27, (-23)

8. José Butron (E), GASGAS, 24, (-26)

9. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 24, (-26)

10. Fredrik Noren (S), Suzuki, 20, (-30)