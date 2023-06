Tom Vialle (KTM): Crash brachte Nachwirkungen

MX2-Weltmeister Tom Vialle musste gleich an seinem ersten US-Outdoor-Wochenende in Pala (Kalifornien) einen heftigen Crash im Qualifying verdauen, den er offiziell aber nicht zum Thema machte.

Tom Vialle ist nicht bekannt als Mann der großen Worte und auch sein Red Bull KTM Team verschwendete in den offiziellen Statements keine Zeit damit, auf Vialles Probleme beim Auftakt in Pala einzugehen.

Es wurde zwar kommuniziert, Vialle sei vor dem Rennwochenende in Pala krank gewesen. Fakt ist aber, dass der 22-jährige Franzose im Qualifying zudem noch recht heftig von seiner KTM purzelte. «Der Crash ist gleich zu Beginn meiner ersten schnellen Runde im Qualifying passiert», bestätigte der zweifache MX2-Weltmeister, der hart auf der linken Flanke des Körpers landete und sich vor dem Aufprall nicht mehr abstützen konnte.

Der Sturz passierte Vialle, als er direkt hinter den beiden schnellen Yamaha-Fahrern Justin Cooper und Haiden Deegan fuhr. «Ich hatte danach arge Schmerzen, konnte die Beine kaum abbiegen und war daher im Qualifying chancenlos», räumte der Red Bull-KTM-Star ein.

«Ich bin nach Pala gekommen und wusste nicht, was ich zu erwarten hatte», schilderte Vialle. «War ich schneller als die Jungs oder war ich weit weg? Im ersten Rennen waren wir mit dem Set-up nicht gut aufgestellt, ich habe dann von P3 aus einige Plätze verloren und bin am Ende nur als Siebter angekommen.»

Vialle, der im zweiten Rennen solider Dritter wurde, bekannte aber auch: «Mit allen den Umständen, dem Crash im Qualifying und so weiter, bin ich recht zufrieden. Wir sind jetzt nur neun Punkte vom Leader entfernt. Wir werden in dieser Woche gut arbeiten und für Hangtown bereit sein.»

Das Ein-Tages-Format in den USA ist für Vialle im Vergleich zu den Grand Prix jedenfalls keine große Umstellung. «Ja, in den USA gibt es weniger Track-Time. Viele Leute wissen das in Amerika nicht, aber wir hatten auch in Europa in den Covid-Jahren 2020 und 2021 Rennen, die an nur einem Tag abgewickelt wurde – also nur ein Zeittraining und dann gleich die beiden Rennen. Ich habe meinen ersten WM-Titel so gewonnen. So gesehen ist das für mich nicht neu», erinnerte er.

Ergebnis US Nationals Pala, 250:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 6-2

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-11

4. Tom Vialle (F), KTM, 7-3

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-4

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 2-9

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-6

8. Guillem Farres (E), Yamaha, 8-5

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 10-7

10. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 11-8

…

15. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 19-10

16. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 17-15

17. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 16-19

Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 45

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 37

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 35, (-8)

4. Tom Vialle (F), KTM, 34, (-9)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 34, (-9)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 34, (-9)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 33, (-9)

8. Guillem Farres (E), Yamaha, 29, (-16)

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 25, (-20)

10. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 23, (-22)