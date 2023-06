Vorschau der US Nationals in Hangtown

In Hangtown findet die zweite Runde der US Nationals statt

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende in Hangtown (Kalifornien) in ihre zweite Runde. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von HRC-Werksfahrer Chase Sexton ist das Fahrerfeld weiter ausgedünnt.

Die US Pro Motocross Championships gehen an diesem Wochenende in Hangtown (Kalifornien) in ihre zweite Runde. Klassenaufsteiger Jett Lawrence (Honda) dominierte vor einer Woche den Saisonauftakt von Pala und nach dem verletzungsbedingten Ausfall seines HRC-Teamkollegen Chase Sexton wird er der Mann sein, den es in Hangtown zu bezwingen gilt, denn sowohl Dylan Ferrandis (Yamaha) als auch die beiden Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb und Aaron Plessinger hadern mit Nachwirkungen ihrer Verletzungen, die sie sich am Ende der Supercross-Saison zugezogen haben.

Die Wetteraussichten in Kalifornien sind sonnig bei Tageshöchsttemperaturen von 29 Grad Celsius.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 50

2. Chase Sexton (USA), Honda, 44, (-6)

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 40, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 34, (-16)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 34, (-16)

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 29, (-21)

7. Grant Harlan (USA), Yamaha, 27, (-23)

8. José Butron (E), GASGAS, 24, (-26)

9. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 24, (-26)

10. Fredrik Noren (S), Suzuki, 20, (-30)

Auch die US Meisterschaften der 250er Klasse sind fest in der Hand von Familie Lawrence, denn der ältere Bruder von Jett, Hunter Lawrence, hat mit einem 3-1-Ergebnis den Saisonauftakt in Pala gewonnen. In dieser Klasse herrscht eine besonders hohe Leistungsdichte, denn mit Haiden Deegan, RJ Hampshire, Justin Cooper, Jo Shimoda und dem amtierenden MX2-Weltmeister Tom Vialle gibt es in dieser Klasse gleich mehrere Piloten, die um Lauf- und Tagessiege fahren können.

250ccm Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 45

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 37, (-8)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 35, (-10)

4. Tom Vialle (F), KTM, 34, (-11)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 34, (-11)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 34, (-11)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 33, (-12)

8. Guillem Farres (E), Yamaha, 29, (-16)

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 25, (-20)

10. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 23, (-22)

So kann das Rennen der US Nationals in Hangtown verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Zeitplan Motocross Hangtown*)

Samstag, 03.06.2023

19:00 – Qualifying

22:00 – 250 ccm, Lauf 1

23:00 – 450ccm, Lauf 1

Sonntag, 04.06.2023

00:00 – 250ccm, Lauf 2

01:00 – 450ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr