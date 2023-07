RedBud: Machdemonstration von Jett Lawrence (HRC)

Auch beim 5. Lauf der US Nationals in RedBud blieb der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence ungeschlagen und führt die Tabelle weiterhin mit Idealpunktzahl an.

5. Lauf der US Nationals am Wochenende vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag: HRC-Werksfahrer Jett Lawrence bleibt in der 450er Klasse das absolute Maß der Dinge. Der Australier gewann die Starts beider Läufe und lieferte mit zwei blitzsauberen Start-Ziel-Siegen erneut eine fehlerfreie Leistung ab, die man nur als Machtdemonstration bezeichnen kann.

Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb konnte wegen einer Trainingsverletzung in RedBud nicht antreten. HRC Werksfahrer Chase Sexton kehrte in RedBud nach seiner Gehirnerschütterung in den Wettkampf zurück und kam im ersten Lauf prompt auf Rang 2 vor Dylan Ferrandis (Yamaha) ins Ziel. Im zweiten Lauf konnte sich dann aber Ferrandis gegen Sexton durchsetzen. Beide Fahrer waren am Ende punktgleich, aber der Franzose schaffte es wegen seines besseren Resultats im zweiten Lauf auf Rang 2 der Gesamtwertung.

Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson, der nach seiner langwierigen Nackenverletzung in den Wettkampf zurückkehrte, erreichte mit einem 5-7-Ergebnis P5 in der Tageswertung.

In der Tabelle führt Jett Lawrence nach 5 absolvierten Events mit der Idealpunktzahl von 250 Zählern vor Dylan Ferrandis, der bereits 57 Punkte Rückstand hat.

Ergebnis US Nationals RedBud, 450:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 3-2

3. Chase Sexton (USA), Honda, 2-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 4-4

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-7

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 9-5

7. Fredrik Noren (S), Suzuki, 7-8

8. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 10-9

9. José Butron (E), GASGAS, 11-10

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 31-6

...

DNS: Cooper Webb (USA), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 5:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 250

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 193, (-57)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 174, (-76)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 149, (-101)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-103)

6. Fredrik Noren (S), Suzuki, 108, (-142)

7. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 107, (-143)

8. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 98, (-152)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 91, (-159)

10. Chase Sexton (USA), Honda, 86, (-164)