Vorschau und Zeitplan US Nationals in RedBud

Die US Nationals machen Station in RedBud

Auf dem legendären Kurs von RedBud findet am kommenden Samstag der 5. Lauf der US Nationals statt. Die australischen Lawrence-Brüder geben in beiden Klassen den Ton an.

Traditionell findet am Wochenende vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag das Rennen auf dem legendären Kurs von RedBud (Buchanan, Michigan) statt. Das Rennen von RedBud gilt als der inoffizielle Saisonhöhepunkt. Ken Roczen ist dort nicht dabei. Der Deutsche nimmt am selben Tag in Birmingham am Auftakt der Supercross-WM teil.

Die Wetterprognosen sagen für den 5. Lauf der US Nationals Tageshöchsttemperaturen von 29 Grad bei bewölktem Himmel und einer Regenwahrscheinlichkeit von 30 bis 40 % voraus. Das besondere Highlight der Strecke ist der weite Step-Up-Sprung Larocco's leap, der besonders für die Piloten der 250er Klasse eine große Herausforderung darstellt.

Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence dominiert in diesem Jahr die 450er Klasse. Er ist zwar ein Rookie, hat aber bisher ausnahmslos alle Rennen gewonnen. Der Youngster profitierte zwar auch von den zahlreichen Verletzungen von Tomac, Barcia, Craig, Stewart bis Sexton, aber dennoch muss man konstatieren, dass der Australier im Moment in seiner eigenen Klasse fährt. Vielleicht könnte sich das aber in RedBud insofern ändern, da Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson, der sich beim Supercross von Nashville eine Nackenverletzung zugezogen hatte, in RedBud wieder ins Renngeschehen eingreifen wird.

Meisterschaftsstand nach Runde 4:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 200

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 151, (-49)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-53)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 138, (-62)

5. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 134, (-66)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 92, (-108)

7. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 85, (-115)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 81, (-119)

9. Derek Drake (USA), Suzuki, 79, (-121)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 78, (-122)

Auch das Feld der 250er Klasse wird durch Verletzungen weiter dezimiert. Nach dem Aus von Guillem Farres (Armbruch), Jeremy Martin (Handgelenksbruch), Cameron McAdoo (Schulter) und Austin Forkner (Knie) hat es in dieser Woche auch die Honda-Nachwuchshoffnung Chance Hymas erwischt. Hymas zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und wird für den Rest der Saison ausfallen. Hymas musste operiert werden.

An der Spitze des Feldes der 250er Klasse steht der Kampf zwischen Tabellenführer Hunter Lawrence (HRC) und dem Yamaha-Youngster 'Dangerboy' Haiden Deegan im Fokus. Der amtierende MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) aus Frankreich zeigte beim letzten Rennen in High Point sein Potenzial, als er den zweiten Lauf auf Rang 2 hinter Hunter Lawrence beendete.

Meisterschaftsstand nach Runde 4:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 175

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 147, (-28)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 133, (-42)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 129, (-46)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 121, (-54)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 115, (-60)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 107, (-68)

8. Tom Vialle (F), KTM, 100, (-75)

9. Chance Hymas (Honda), 92, (-83)

10. Ryder DiFrancesco (USA), Honda, 92, (-83)

So können die Rennen der US Nationals in RedBud verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Motocross RedBud*)

Samstag, 01.07.2023

16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450ccm, Lauf 1

21:00 – 250ccm, Lauf 2

22:00 – 450ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr