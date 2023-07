Nique Thury (Yamaha): Erste Punkte bei US Nationals 05.07.2023 - 20:03 Von Thoralf Abgarjan

© Thury/Instagram Dominique Thury holte in RedBud seine ersten Punkte

Dominique Thury aus Schneeberg hat am 5. Lauf der US Nationals in RedBud teilgenommen und im zweiten Lauf trotz eines Sturzes sowie argen Sichtproblemen seine ersten Punkte geholt. Der Deutsche will weitere Rennen fahren