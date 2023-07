Entwarnung für Hunter Lawrence (Honda) nach Crash

Nach seinem heftigen Crash in RedBud wurde Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) nochmals untersucht. Zum Glück hat sich der Australier keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen. Er will in Southwick wieder starten.

Es war ein heftiger Crash, den Hunter Lawrence nach dem Start zum zweiten Lauf in RedBud niederstreckte. Nachdem er im ersten Lauf den Holeshot gezogen und das Rennen gewonnen hatte, verhakte er sich im zweiten Lauf am Ende der Startgeraden mit seinen Kontrahenten, so dass 3 Piloten zu Boden gingen. Hunter lag angeschlagen am Boden und konnte zunächst nicht aus eigener Kraft aufstehen. Nachdem er sich erhob, war ein eine Fortsetzung des Rennens nicht zu denken. Er hielt sich den rechten Arm, stapfte von der Strecke und suchte umgehend das Medical Center auf. Dort konnte nach einiger Zeit bereits Entwarnung gegeben werden, denn es wurden zwar heftige Prellungen an Arm, Schulter und Rippen diagnostiziert, aber keine Brüche.

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen in der 450er Klasse wurde nach den Ausfällen von Jeremy Martin, Guillem Farres, Michael Mosiman und Chance Hymas das Feld der 250er Klasse inzwischen ebenfalls stark ausgedünnt. Der Ausfall des Tabellenführers wäre ein weiterer Rückschlag gewesen.

Detaillierte Nachuntersuchungen im Krankenhaus bestätigten die Diagnose des Medical Centers. Hunter Lawrence will am kommenden Wochenende in Southwick wieder starten.

Der Pechvogel holte nach seinem Crash im zweiten Lauf natürlich keinen einzigen Punkt, da die Fahrerfelder in den USA gefüllt sind. Trotz dieser Nullrunde behielt der Australier seine Führung in der Tabelle. Sein Verfolger Haiden Deegan (Yamaha), der die Gesamtwertung von RedBud gewann, konnte seinen Rückstand aber von 28 auf 11 Punkte verkürzen.

Ergebnis US Nationals RedBud, 250:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 2-3

2. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 7-1

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-4

4. Tom Vialle (F), KTM, 9-2

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-7

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 6-6

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 8-5

8. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 5-10

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-40

10. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 10-9

...

DNS: Chance Hymas (Honda), 8-5

DNS: Guillem Farres (E), Yamaha,

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Michael Mosiman (USA), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 5:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 200

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 189, (-11)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 167, (-33)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 158, (-42)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 154, (-46)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 152, (-48)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 137, (-63)

8. Tom Vialle (F), KTM, 134, (-66)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 106, (-94)

10. Chance Hymas (Honda), 92, (-108)