Spring Creek: Jett Lawrence (HRC) weiter unschlagbar

Mit einem weiteren Doppelsieg hielt sich der australische Shooting-Star Jett Lawrence (Honda) auch beim 7. Lauf der US Nationals in Spring Creek schadlos, während die Konkurrenz beginnt zu verzweifeln.

Auch beim 7. Lauf der US Nationals im Sand von Spring Creek blieb HRC-Werksfahrer Jett Lawrence ungeschlagen. Der 19-jährige Rookie aus Australien hatte nur mit seinem HRC-Teamkollegen Chase Sexton einen adäquaten Gegner, der seine Pace mitgehen konnte und in einigen Bereichen sogar schneller unterwegs war als er. Der Unterschied zwischen Sexton und Lawrence besteht nur darin, dass Sexton dafür bis ans äußerste Limit gehen muss, während Lawrence seine Runden mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit absolviert.

Den Holeshot zum ersten Lauf zog zunächst aber Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo. Noch in der ersten Runde übernahm Jett die Spitze, während Chase Sexton stürzte und zunächst auf P6 zurückfiel. Sexton kämpfte sich mit schnellen Rundenzeiten zurück an die Spitze und befand sich nach der Hälfte des Rennens in Schlagdistanz zum führenden Lawrence. Als die Überrundungen begannen, fiel Sexton aber wieder ein paar Meter zurück, wollte die Lücke schließen und stürzte erneut. Immerhin konnte er aber P2 über die Ziellinie bringen.

Nach dem Start zum zweiten Lauf zog Sexton den Holeshot, während Jason Anderson und Shane McElrath wegen eines am Boden liegenden Bikes abflogen und das Rennen mit verbogenem Motorräder und selbst auch angeschlagen aufgeben mussten. Sexton ging in Führung liegend etwas zu forsch ans Gas und hatte in der Linkskehre nach der Steilauffahrt zum Mount Martin einen Quersteher, den Jett sofort zu seinen Gunsten ausnutzen konnte, um die Führung zu übernehmen. Kurzzeitig übernahm Adam Cianciarulo Platz 2, doch Sexton kämpfte sich rasch wieder zurück. Später stürzte er erneut über das Vorderrad, konnte aber Rang 2 halten und über die Ziellinie bringen.

Insgesamt bleibt Jett Lawrence in diesem Jahr eine Klasse für sich und seine Konkurrenten beginnen zu verzweifeln. «Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll», erklärte der sichtlich frustrierte Dylan Ferrandis, der mit einem 5-3-Ergebnis erneut auf dem Tagespodium stand. Sexton führt die US Nationals nach 7 von 11 Events ungeschlagen mit der Idealpunktzahl von 350 Zählern an. Ferrandis hat auf P2 einen Rückstand von inzwischen 81 Punkten.

Mit den Siegen der beiden Lawrence-Brüdern in beiden Klassen präsentierten sich die australischen Brüder in Millville zugleich als aussichtsreiches Team für das Motocross der Nationen am 8. Oktober in Frankreich, obwohl die offizielle Nominierung noch aussteht.

Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich auf P42 als Ersatzfahrer für die Wertungsläufe und konnte im zweiten Lauf starten. Mit 2 Runden Rückstand zur Spitze erreichte er P28 und blieb damit in Spring Creek leider ohne Punkte.

Ergebnis US Nationals Spring Creek, 450:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 5-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 4-4

5. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-5

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 8-6

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-8

8. Grant Harlan (USA), Yamaha, 9-7

9. Fredrik Noren (S), Suzuki, 10-9

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 3-38(DNF)

11. José Butron (E), GASGAS, 15-10

…

18. Anton Gole (S), Husqvarna, 17-17

…

40. Dominique Thury (D), Yamaha, DNS-28

Meisterschaftsstand nach Runde 7:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 350

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 269, (-81)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 246, (-104)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 206, (-144)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 174, (-176)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 162, (-188)

7. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-203)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 147, (-203)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 146, (-204)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 116, (-234)

11. José Butron (E), GASGAS, 115, (-235)

12. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 110, (-240)

...

47. Dominique Thury (D), Yamaha, 3, (-347)