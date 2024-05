Pala: Lawrence-Brüder (HRC) dominieren Saisonauftakt

Mit Siegen in beiden Läufen gewann der australische HRC-Werksfahrer und Titelverteidiger Jett Lawrence den Auftakt der US Pro Motocross Championships im kalifornischen Pala vor seinem Bruder Hunter und Chase Sexton (KTM)

Auftakt der US Pro Motocross Championships auf dem Fox Raceway im kalifornischen Pala: Der australische HRC Werksfahrer Jett Lawrence markierte im Qualifying die Bestzeit und zog auch im ersten Lauf den Holeshot knapp vor seinem älteren Bruder Hunter, der in der ersten Kurve etwas zu weit nach außen getragen wurde. Für Hunter Lawrence war es übrigens sein Debüt in der 450erKlasse. Hinter den beiden australischen HRC-Werksfahrern krachte es bereits heftig. Der Crash in der ersten Linkskurve riss auch Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson mit zu Boden, der danach eine Aufholjagd durchs gesamte Feld machen musste. Am Ende erreichte er den 10. Platz. Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton stürzte ebenfalls, nachdem er mit seinem Vorderrad das Hinterrad von Dylan Ferrandis (Honda) touchierte. Sextons KTM-Teamkollege Aaron Plessinger rangierte bis zur Hälfte des ersten Laufs auf Rang 2 hinter Jett, konnte aber dem Druck von Hunter in der zweiten Rennhälfte nicht standhalten, weil er Armkrämpfe bekam. Dennoch zeigte sich Plessinger nach seiner langwierigen Armverletzung mit Rang 3 im ersten Lauf zufrieden.

An der Spitze zog Jett Lawrence unangefochten und fehlerfrei seine Linien und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 5 Sekunden vor seinem Bruder Hunter. Sexton fuhr nach seinem Sturz und einem starken Endspurt noch auf P4 nach vorne.

Die Lawrence-Brüder dominierten auch den Start zum zweiten Lauf, diesmal aber in umgekehrter Reihenfolge. Auch diesmal gab es in der ersten Kurve einen Crash, in den diesmal Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger verwickelt wurde. Plessinger musste das Feld ebenfalls aufrollen und fuhr bis auf Platz 12 nach vorne. Jett übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Zunächst musste er sich gegen die Angriffe seines Bruders Hunter zur Wehr setzen. Hinter den beiden Australiern brachte sich aber bereits Chase Sexton (KTM) in Stellung, überholte Hunter und schloss die Lücke zum führenden Jett. Doch auch Sexton kam von der Strecke ab, so dass Jett am Ende unangefochten mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Chase Sexton und Hunter Lawrence auch den zweiten Lauf gewann.

Die beiden Lawrence-Brüder standen am Ende wie zuletzt beim Supercross in Denver gemeinsam auf dem Podium. Chase Sexton wurde mit einem 4-2-Ergebnis Dritter der Tageswertung. Dylan Ferrandis (Honda) kommt nach seiner durch gesundheitliche Rückschläge verkorksten Supercross-Saison, inzwischen besser in Fahrt und beendete den Saisonauftakt der US Nationals mit einem 7-5-Ergebnis auf Rang 4.

Der zweite Lauf der US Nationals findet kommende Woche in Hangtown statt.

Ergebnis US Nationals 450 Pala:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-3

3. Chase Sexton (USA) KTM, 4-2

4. Dylan Ferrandis (F), Honda, 7-5

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 6-6

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-8

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 10-4

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 3-12

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-7

10. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 9-9

…

DNS: Ken Roczen (D(, Suzuki

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Cooper Webb (USA), Yamaha

DNS: Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Event 1 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 50

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 42, (-8)

3. Chase Sexton (USA) KTM, 40, (-10)

4. Dylan Ferrandis (F), Honda, 32, (-18)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 32, (-18)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 31, (-19)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 30, (-20)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 30, (-20)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 29, (-21)

10. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 29, (-21)