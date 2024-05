Pala (USA): Weitere Verletzte bei üblem Massencrash

Am Pressetag in Pala, wo heute der Auftakt der US-Motocross-Meisterschaften stattfindet, verletzten sich weitere Fahrer. Unter ihnen ist der frisch gekürte Supercross-Champion an der Westküste, RJ Hampshire (Husqvarna).

Während der Showrunden am Pressetag im kalifornischen Pala, wo heute der Auftakt der US-Motocross-Meisterschaften stattfindet, gab es in der 450er Klasse einen heftigen Crash, bei dem sich unter anderem Club MX Pilot Garrett Marchbanks verletzte, so dass er am Rennen nicht teilnehmen kann. Über die Einzelheiten seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

In den Zwischenfall waren auch die beiden Suzuki-Piloten Shane McElrath und Kyle Chisholm verwickelt, die aber allem Anschein nach unverletzt blieben. Bei der Landung nach einem Sprung kamen zwei Fahrer zu Sturz, unter ihnen McElrath. Eine Suzuki und eine Yamaha lagen ineinander verkeilt am Boden. An der Stelle gab es keine Flag-Marshalls. Der nachfolgende Marchbanks sprang über den Hügel, landete auf den beiden Motorrädern und überschlug sich heftig.

Auch der frisch gebackene Westküsten-Supercross-Champion RJ Hampshire (Husqvarna), der zu den Titelfavoriten zählte, stürzte und zog sich eine Handgelenksverletzung zu, die zwischenzeitlich sogar schon operiert worden sein soll. Auch der Husqvarna-Werksfahrer wird für längere Zeit ausfallen.