Chase Sexton (KTM) mit gesteigertem Selbstvertrauen

Chase Sexton gibt sich vor seinem ersten Motocross-Auftritt für das Team Red Bull KTM sehr zuversichtlich und spricht über den Schub, den er durch seinen Sieg beim Supercross-Finale in Salt Lake City bekommen hat.

Am Samstag beginnt auf dem «Fox Raceway» in Pala in Kalifornien die Motocross-Outdoor-Saison in den USA. Spannend wird vor allem, ob der australische Titelverteidiger Jett Lawrence (Honda) seine Dominanz aus dem Vorjahr wiederholen kann.

Elf Events sind bis zum Finale der Serie in Ironman am 24. August zu absolvieren. Einer von Lawrences härtesten Gegnern dürfte KTM-Neuzugang Chase Sexton sein, der sich im Vorjahr noch das Honda-Zelt mit dem Aussie geteilt hat. Der 24-Jährige hat die abgelaufene Supercross-Saison auf Position 3 beendet und sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die Outdoor-Rennen vorbereitet.

«Ich bin bereit für die Outdoors – es fühlt sich gut an, wieder Motocross zu fahren», tönt Sexton vor seiner MX-Premiere für die Mattighofener. «Das Team und ich haben nach dem Ende der Supercross-Saison einige gute Schritte gemacht, damit ich mich jetzt noch mehr auf dem Bike zuhause fühle. Der Supercross-Sieg in Salt Lake City hat mein Selbstvertrauen gesteigert. Wir wollen dieses Momentum nutzen, wenn es in Pala am Wochenende losgeht. Wir wollen dort weitermachen, wo wir das ganze Jahr waren. Wir arbeiten und wollen uns mit jedem Rennen verbessern. Ich weiß, dass ich eine gute Gruppe von Leuten um mich habe. Wir wollen alles in diese Motocross-Saison reinlegen.»