Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt vor Kitchen und Vialle

Mit einem Doppelsieg gewann Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan den Auftakt der US Nationals auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien) vor Levi Kitchen (Kawasaki) und Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle.

Auftakt der Pro Motocross Championships auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien): Der französische Red Bull KTM Werksfahrer und frisch gebackene Supercross-Ostküsten-Champion Tom Vialle gewann den Holeshot zum ersten Wertungslauf knapp vor Levi Kitchen (Kawasaki), der im Qualifying die schnellste Rundenzeit vorgelegt hatte. In Runde 4 übernahm Kitchen die Führung. Hinter dem Kawasaki-Werksfahrer lieferten sich Vialle und Deegan ein Duell um Platz 2. Der Franzose kam dabei von der Strecke ab, blieb dabei aber hart am Gas und wurde später von der AMA bestraft und einen Platz nach hinten versetzt.

Deegan schloss die Lücke zum führenden Kitchen, kam ebenfalls von der Strecke ab, bliebe ebenfalls hart am Gas, wurde aber dafür nicht bestraft.Als die letzten beiden Runden eingeläutet wurden, rammte sich Kitchen einen der gelben Streckenbegrenzungspfosten in den Stiefel und musste Tempo herausnehmen, um sich von dem Plastikpfahl zu befreien. Diese Situati9on nutzte Deegan, um an Kitchen vorbei in Führung zu gehen und den ersten Lauf vor Kitchen und Vialle zu gewinnen. Wie erwähnt, wurde Vialle später auf Rang 4 strafversetzt.

Den zweiten Lauf gewann Deegan mit einem Start-Ziel-Sieg. In der ersten Kurve nach dem Start geb es einen Massencrash, in den unter anderem auch Triumph-Werksfahrer Joey Savatgy, der den ersten Lauf, sein Debüt auf der britischen Marke, auf Rang 5 beendete. Savatgy musste dem Feld hinterherfahren und beendete den zweiten Lauf auf Platz 13.

Der zweite Triumph-Werksfahrer, Jalek Swoll, kämpfte im zweiten Lauf mehrere Runden lang gegen Tom Vialle um Platz 3, doch der Franzose stürzte auf der Außenlinie einer schnellen Linkskurve und musste sich danach erst wieder nach vorn arbeiten, um Swoll am Ende wieder einzuholen und sich mit Rang 3 den dritten Podiumsrang zu sichern.

Deegan kam auch im zweiten Lauf von der Strecke ab und wurde ebenfalls nicht bestraft. gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,9 Sekunden von Kitchen. Vialle hatte nach seinem Sturz am Ende auf Platz 3 mehr als eine halbe Minute Rückstand.

Der zweite Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende in Hangtown statt.

Ergebnis US Nationals 250 Pala:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-1

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-2

3. Tom Vialle (F), KTM, 4-3

4. Chance Hymas (USA), Honda, 3-4

5. Jalek Swoll (USA), Triumph, 6-5

6. Jo Shimoda (J), Honda, 8-6

7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 11-7

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 10-8

9. Joey Savatgy (USA), Triumph, 5-13

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 9-12

…

DNS: Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

DNS: Seth Hammaker (USA), Kawasaki

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

DNS: Michael Mosiman (USA), GASGAS

DNS: Max Vohland (USA), Kawasaki

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Guillem Farres (E), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 50

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 44, (-6)

3. Tom Vialle (F), KTM, 38, (-12)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 38, (-12)

5. Jalek Swoll (USA), Triumph, 33, (-17)

6. Jo Shimoda (J), Honda, 30, (-20)

7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 26, (-24)

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 26, (-24)

9. Joey Savatgy (USA), Triumph, 26, (-24)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 23, (-27)