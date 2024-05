Ken Roczen (Suzuki): Nur ausgewählte Nationals Rennen 22.05.2024 - 22:20 Von Thoralf Abgarjan

© Roczen Ken Roczen ist derzeit noch auf Krücken unterwegs

Der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen wird nur an ausgewählten Rennen der am kommenden Samstag in Kalifornien beginnenden US Outdoors teilnehmen. Roczens Focus liegt auf den SMX-Playoffs im Herbst.