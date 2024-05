Die US Nationals beginnen in Pala

Auf dem Fox Raceway im kalifornischen Pala findet am kommenden Wochenende der Auftakt der amerikanischen Pro Motocross Meisterschaften statt (US Nationals). Einige Titelaspiranten sind aber bereits jetzt ausgeschieden.

Am kommenden Wochenende beginnen in Pala (Kalifornien) die AMA Pro Motocross Championships (US Nationals), die über insgesamt 11 Events ausgetragen wird.

Nach den US Nationals folgen in den USA die Playoff-Runden der Super-Motocross-Meisterschaften.

Kalender US Nationals 2024:



25. 05. - Pala

01. 06. - Hangtown

08. 06. - Thunder Valley

15. 06. - High Point

29. 06. - Southwick

07. 07. - RedBud

13. 07. - Spring Creek

20. 07. - Washougal

10. 08. - Unadilla

17. 08. - Budds Creek

24. 08. - Ironman

Die Top-20 der SX/MX-Gesamtwertung sind direkt für die Playoffs qualifiziert. Fahrer, die ein Supercross- oder Nationals-Event gewonnen haben, sind ebenfalls für die Playoffs qualifiziert.

Doch bevor das Gate zum ersten Rennen der Saison auf dem Fox Raceway fällt, gibt es einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Neben Ken Roczen (Suzuki) werden in der 450er Klasse weitere Top-Piloten fehlen: Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger (Ellenbogen), die beiden Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac und Cooper Webb (beide Daumen) sowie Christian Craig (Ellenbogen) sind nur die prominentesten Ausfälle.

Unter diesen Umständen geht Titelverteidiger Jett Lawrence (Honda) als klarer Favorit in die Meisterschaft. Seine härtesten Konkurrenten werden voraussichtlich Chase Sexton (KTM) und Jason Anderson (Kawasaki) sein.

In der 250er Klasse sind die Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker, Cameron McAdoo und Austin Forkner verletzt. Außerdem werden Michael Mosiman, Max Vohland, Jeremy Martin und der Spanier Guillem Farres beim Saisonauftakt fehlen.

Damit dürfte das Duell zwischen Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan und dem französischen Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle für Gesprächsstoff sorgen.

Die Wettervorhersagen für Pala sind freundlich bei Sonnenschein und leichter Bewölkung sowie Tageshöchsttemperaturen von 18 Grad.

So kann der Auftakt der US Nationals in Pala verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Pala*)

Samstag, 25.05.2023



19:00 – Qualifying

22:00 – 250 ccm, Lauf 1

23:00 – 450 ccm, Lauf 1

Sonntag, 26.05.2023



00:30 – 250 ccm, Lauf 2

01:30 – 450 ccm, Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr