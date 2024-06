US Nationals Thunder Valley: Zeitplan und Vorschau

In Thunder Valley findet der 3. Lauf der US Nationals statt

In der Höhenluft von Thunder Valley (Colorado) wird am kommenden Wochenende der dritte Lauf der US Nationals ausgetragen. Nachdem Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton die Führung übernommen hat, bleibt es spannend.

Am kommenden Samstag findet in Lakewood (Colorado) der 3. Lauf der US Nationals statt. In Thunder Valley am Rande der Rocky Mountains ist die Höhe von mehr als 1.600 Metern ein Thema für die körperliche Fitness der Athleten und die Leistung der Motoren.

Die Wetterprognosen für den kommenden Samstag in Lakewood sind durchwachsen: Bei Tageshöchsttemperaturen von 27 Grad Celsius bleibt es bewölkt und es können mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% Regenschauer erwartet werden.

Nachdem der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence am vergangenen Wochenende in Hangtown spektakulär zu Boden ging und auf Gesamtrang 12 nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte, ist nun red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton der Gejagte. Es bleibt abzuwarten, wie gut und schnell sich Jett den Rückschlag von Hangtown wegstecken kann.

Meisterschaftsstand 450 ccm nach Event 2 von11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 90

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 82, (-8)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 69, (-21)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 69, (-21)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67, (-23)

6. Jett Lawrence (AUS), Honda, 66, (-24)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 62, (-28)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 61, (-29)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 57, (-33)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 46, (-44)

In der 250er Meisterschaft haben sich nach 2 absolvierten Meisterschaftsrunden Haiden Deegan (Yamaha), Levi Kitchen (Kawasaki) und Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle als Hauptdarsteller herauskristallisiert, aber der in der Meisterschaft führende Deegan erlebte vor Wochenfrist in Hangtown einen heftigen Abflug.

Meisterschaftsstand 250 ccm nach Runde 2 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 97

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 84, (-13)

3. Tom Vialle (F), KTM, 81, (-16)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 78, (-19)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 62, (-35)

6. Jalek Swoll (USA), Triumph, 61, (-36)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 55, (-42)

8. Julien Beaumer (USA), KTM), 48, (-49)

9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 46, (-51)

10. Joey Savatgy (USA), Triumph, 41, (-56)

So können die US Nationals in Thunder Valley verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Thunder Valley*):

Samstag, 08.06.2024



18:00 – Qualifying

21:00 – 450 ccm, Lauf 1

22:00 – 250 ccm, Lauf 1

23:00 – 450 ccm, Lauf 2

Sonntag, 09.06.2024

00:00 – 250 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr