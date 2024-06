Hangtown: Doppelsieg für Sexton, Jett Lawrence stürzt

Jett Lawrence bleb zunächst benommen am Boden liegen

Das 450er Podium in Hangtown

Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton gewann mit Siegen in beiden Läufen das Hangtown National und übernahm damit auch die Meisterschaftsführung. Jett Lawrence (Honda) flog im ersten Lauf heftig ab.

Der Tag in Hangtown, dem 2. Lauf der US-Nationals, begann wie üblich: Der australische Meisterschaftsführende Jett Lawrence (HRC), seit 24 Outdoors-Rennen ungeschlagen, legte Bestzeit vor, startete von Pole und übernahm im ersten Lauf die Führung. Doch noch in der ersten Runde sprang er nach einem Kicker eine Sprungkombination zu kurz und ging spektakulär zu Boden. Bei dem harten Aufschlag schien er sich sogar verletzt zu haben. Nachdem sich Jett glücklicherweise wieder aufgerappelt hatte, fuhr er dem Feld hinterher und versuchte, den Schaden zu begrenzen. Doch mit Platz 24 verfehlte er die Punkte und ging leer aus.

Die Führung im ersten Lauf übernahm Jetts älterer Bruder Hunter, doch Red-Bull-KTM-Werksfahrer Chase Sexton, der von Platz 4 aus ins Rennen gegangen war, kämpfte sich nach vorne, schnappte sich Lawrence drei Runden vor Schluss und gewann mit einem Vorsprung von 7,9 Sekunden vor Hunter Lawrence und Jason Anderson (Kawasaki), der in diesem Lauf ebenfalls gestürzt war.

Jett war nach seinem Abflug im ersten Lauf zwar angeschlagen, konnte aber dennoch zum zweiten Rennen antreten. Dabei verfehlte er nur knapp den Holeshot, während Sexton stürzte und das Feld danach von ganz hinten aufrollen musste. Den Start gewann Justin Cooper, doch noch in der ersten Runde übernahm Aaron Plessinger (KTM) die Spitze.

In Runde 4 hatte Sexton mit seiner Aufholjagd bereits die Top-10 erreicht. Danach setzte er sich spektakulär gegen Justin Barcia (GASGAS) durch und erreichte in der letzten Runde seinen Teamkollegen Plessinger und nutzte seine Chance, den Tag mit einem Doppelsieg zu beenden.

Der angeschlagene Jett Lawrence kam in diesem Rennen auf Platz 6 ins Ziel und fiel damit in der Tabelle auf Platz 6 zurück, während Chase Sexton mit 90 Punkten die Führung in der Meisterschaft übernahm.

Der dritte Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende in Thunder Valley statt.

Ergebnis Hangtown 450 ccm:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-4

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-2

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-3

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 3-5

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 6-8

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 8-7

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-9

9. Freddie Noren (S), Kawasaki, 9-10

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 12-11

11. Grant Harlan (USA), Yamaha, 11-12

12. Jett Lawrence (AUS), Honda, 24-6

Meisterschaftsstand nach Event 2 von 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 90

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 82, (-8)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 69, (-21)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 69, (-21)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67, (-23)

6. Jett Lawrence (AUS), Honda, 66, (-24)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 62, (-28)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 61, (-29)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 57, (-33)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 46, (-44)