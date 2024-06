Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt trotz Crash 02.06.2024 - 08:36 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Haiden Deegan flog im zweiten Lauf spektakulär ab © AMA Haiden Deegan ist Meisterschaftsführender © AMA Das 250er Podium in Hangtown Zurück Weiter

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan den zweiten Lauf der 250er US Nationals in Hangtown. Im zweiten Lauf stürzte er spektakulär und musste den Laufsieg an Tom Vialle (KTM) abgeben.