Chase Sexton (KTM): «Eines meiner besten Rennen»

Red Bull KTM-Pilot Chase Sexton brachte die Mattighofener beim Event der US-Nationals in Hangtown zu ausgelassenem Jubel und war nach seinem Doppelsieg beeindruckt über seine eigene Leistung.

Chase Sexton zeigte in Hangtown, was er bereits vor einer Woche in Pala angedeutet hatte: Der KTM-Neuzugang sicherte sich nach spektakulären Jagden durch das Feld beide Laufsiege und führt die prestigeträchtigen US-Outdoor-Serie nun an.

Im ersten Rennen kam Sexton von Platz 4 aus nach vorn und schnappte sich am Ende noch den bis dahin führenden Australier Hunter Lawrence (Honda). Zu diesem Zeitpunkt war dessen jüngerer Bruder Jett Lawrence bereits mit einem heftigen Crash aus dem Rennen.



«Es hat sich schon definitiv gut angefühlt, meinen ersten Laufsieg nach einer Weile zu holen. Obwohl es nicht so war, wie ich es gewollt habe, mit dem Sturz von Jett Lawrence», erklärte der 24-Jährige aus Illinois. «Aber ich hatte einen ausgezeichneten Rhythmus und konnte das Rennen gewinnen.»

Im zweiten Rennen stürzte Sexton sogar. Bei seiner Aufholjagd überholte er in der letzten Runde dennoch seinen Red Bull KTM-Teamkollegen Aaron Plessinger und machte damit das 1/1-Ergebnis perfekt.



«Ich bin am Start ausgerutscht und war absolut Letzter. Ich wusste also, dass es ein hartes Rennen wird», schilderte der KTM-Pilot. «Ich war von Beginn bis zum Ende am Anschlag. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wahrscheinlich war es das beste Rennen meines Lebens.»

Chase Sexton weiß: «Danke an das Team – sie stecken so viel großartige Arbeit hinein und auch die Fans waren unglaublich. Sie haben mich rund um die Piste angefeuert und dieses Ding bedeutet mir wirklich sehr viel. Es war eines meiner besten Rennen und einer der schönsten Siege bisher!»

Ergebnis Hangtown 450 ccm:

1. Chase Sexton (USA) KTM, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-4

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-2

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-3

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 3-5

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 6-8

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 8-7

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-9

9. Freddie Noren (S), Kawasaki, 9-10

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 12-11

11. Grant Harlan (USA), Yamaha, 11-12

12. Jett Lawrence (AUS), Honda, 24-6

Meisterschaftsstand nach Event 2 von 11:

1. Chase Sexton (USA) KTM, 90

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 82, (-8)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 69, (-21)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 69, (-21)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67, (-23)

6. Jett Lawrence (AUS), Honda, 66, (-24)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 62, (-28)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 61, (-29)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 57, (-33)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 46, (-44)