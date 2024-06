Thunder Valley: Die Lawrence-Brüder dominierten

Der in der Meisterschaft führende Chase Sexton stürzte in beiden Läufen

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der angeschlagene australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence den 3. Lauf der US-Nationals in Thunder Valley. Jetts Bruder Hunter wurde punktgleich Zweiter und ist Meisterschaftsführender.

3. Lauf der US-Nationals in Thunder Valley: Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence kam nach seinem heftigen Abflug vor einer Woche in Thunder Valley angeschlagen nach Colorado. Er hatte Probleme im Schulterbereich und in den Beinen. Trotz seiner Probleme legte er im Zeittraining erneut die schnellste Rundenzeit vor.

Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper qualifizierte sich hinter den beiden Lawrence-Brüdern auf Platz 3 und zog in beiden Läufen den Holeshot vor Justin Barcia (GASGAS), Jason Anderson (Kawasaki) und Hunter Lawrence (Honda). Hunter zeigte sich angriffslustig und überholte Barcia und Anderson. Der Meisterschaftsführende Chase Sexton (KTM) startete im Bereich von Rang 7 und fuhr bis zur Hälfte des Rennens auf Rang 4 nach vorne, doch er stürzte bei hoher Geschwindigkeit und fiel auf Platz 7 zurück. Er beendete das Rennen auf Platz 6.

Cooper konnte seine Pace in beiden Rennen nicht über die Distanz halten und fiel auf Platz 3 zurück. Den ersten Lauf gewann Hunter vor Jett und Cooper. Für Hunter war es der erste 450er Laufsieg seiner Karriere.

Nach seinem Crash im ersten Lauf zeigte sich Chase Sexton nach dem zweiten Lauf etwas übermotiviert, als er sich mit einem harten Manöver gegen Hunter Lawrence auf Platz 2 durchsetzte. In der 3. Runde hatte er Spitzenreiter Cooper erreicht und wollte auch ihn mit einem harten Manöver innen überholen. Doch dieser Plan ging schief und Sexton ging erneut sehr hart zu Boden. Der Red-Bull-KTM-Werksfahrer konnte danach auf Rang 5 nur noch Schadensbegrenzung betreiben, verpasste das Podium und verlor damit seine Tabellenführung.

In der zweiten Rennhälfte des zweiten Laufs ging Jett an Hunter vorbei auf Rang 2 und nahm sich den führenden Cooper vor. Ab Runde 13 von 16 übernahm der angeschlagene Jett die Führung und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Hunter. Mit einem 2-1-Ergebnis und einem besseren zweiten Lauf wurde Jett Tagessieger, aber Hunter übernahm mit dem zweiten Platz zugleich die Tabellenführung und wird kommende Woche in High Point mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden antreten.

Mit seinem Sieg verbesserte sich Jett Lawrence in der Meisterschaftstabelle nach 3 von 11 Läufen von Platz 6 auf Rang 3. Justin Cooper stand in Thunder Valley mit zwei dritten Plätzen ebenfalls auf dem Podium. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger fiel mit Platz 6 von Tabellenrang 3 auf Platz 5 zurück, Jason Anderson von Platz 5 auf 6.

Ergebnis Thunder Valley 450 ccm:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-2

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 3-3

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 4-6

5. Chase Sexton (USA) KTM, 6-5

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-8

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 10-4

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-7

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-9

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 9-10

Meisterschaftsstand nach Event 3 von 11:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 129 Punkte

2. Chase Sexton (USA) KTM, 123 (-6)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 113, (-16)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 109, (-20)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 97, (-32)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 97, (-32)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 95, (-34)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 89, (-40)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 87, (-42)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 68, (-61)