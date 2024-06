Thunder Valley: Haiden Deegan (Yamaha) siegt

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan den 3. Lauf der US Nationals in Thunder Valley (Colorado) vor HRC-Werksfahrer Chance Hymas (4-1-) und Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle (2-4).

3. Lauf der US Nationals in Thunder Valley, Lakewood (Colorado): Die Rennen mussten wegen aufkommender starker Windböen verschoben werden. Ty Masterpol (Kawasaki) legte im Qualifying die schnellste Rundenzeit vor. Den Holeshot zum ersten Lauf gewann der mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden angetretene Haiden Deegan (Yamaha). Ihm folgte der zweifache Weltmeister aus Frankreich, Tom Vialle (KTM). In der 12. Runde beging Deegan einen kleinen Fehler und ging zu Boden. Vialle konnte zwar nicht unmittelbar von dem Sturz profitieren, aber bevor Deegan wieder richtig in Schwung kam, ging er vorbei und führte das Rennen bis Runde 13 an.

Deegan konnte in der 15. Runde Vialle wieder überholen, doch dieser wollte seinerseits kontern. In der letzten Runde kam es zum Showdown. Vialle stach in einer Abwärtsrechtskurve innen hinein, rutschte dabei aber über beide Räder weg und stürzte. Damit ging der Sieg an Deegan. Hinter Deegan und Vialle klaffte bereits eine Lücke von 20 Sekunden. Erst dann folgte dien Dreiergruppe mit Levi Kitchen (Kawasaki) und den beiden HRC-Werksfahrern Chance Hymas und Jo Shimoda.

Vor dem Start zum zweiten Lauf begann es zu regnen. Allerdings verzogen sich die Regenwolken wieder, als das Feld auf die Reise ging. Chance Hymas zog diesmal den Holeshot und gewann mit einem Vorsprung von 3,8 Sekunden vor Deegan, Shimoda und Vialle. Für Hymas war es der erste Laufsieg seiner Karriere!

Deegan gewann mit einem 1-2-Ergebnis die Tageswertung vor Hymas (4-1) und Vialle (2-4), der im zweiten Lauf keinen guten Start erwischte und von P5 aus Mühe hatte, sich auf rang 4 zu verbessern.

Mit seinem Tagessieg konnte sich Deegan an der Tabellenspitze mit 23 Punkten Vorsprung etwas absetzen. Kitchen fiel von Rang 2 auf Platz 4 zurück und Chance Hymas verbesserte sich von Rang 4 auf 2. Tom Vialle bleibt Dritter der Tabelle.

Der 4. Lauf der US Nationals findet kommende Woche in Hn High Point statt.

Ergebnis Thunder Valley 250 ccm:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-2

2. Chance Hymas (USA), Honda, 4-1

3. Tom Vialle (F), KTM, 2-4

4. Jo Shimoda (J), Honda, 5-3

5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 3-7

6. Jalek Swoll (USA), Triumph, 7-5

7. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 8-6

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 6-9

10. Julien Beaumer (USA), KTM, 9-10

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 144

2. Chance Hymas (USA), Honda, 121, (-23)

3. Tom Vialle (F), KTM, 121, (-23)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 119, (-25)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 99, (-45)

6. Jalek Swoll (USA), Triumph, 93, (-51)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 84, (-60)

8. Julien Beaumer (USA), KTM), 73, (-71)

9. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 69, (-75)

10. Joey Savatgy (USA), Triumph, 60, (-84)