Jett Lawrence (HRC) nach Trainingscrash verletzt

Am vergangenen Dienstag zog sich er australische Honda-Werksfahrer ##Jett Lawrence## bei einem Trainingsunfall eine Daumenverletzung zu, die operiert werden muss. Jett wird für den Rest der US Nationals ausfallen.

Der Crash ereignete sich auf der privaten Trainings-Strecke (Dog Pound) der Familie Lawrence in Florida. Röntgen- und MRT-Untersuchung ergaben Bänder-Risse sowie Verstauchungen.

Am heutigen Donnerstag, dem 4. Juli, soll Jett in Colorado operiert werden. Die Rehabilitationsmaßnahmen werden auf den Auftakt der SuperMotocross-Playoffs ausgerichtet, die am 7. September in Concord, North Carolina, beginnen.

«Es ist natürlich schade, aber es ist leider Teil unseres Sports», erklärte der Australier. «Ehrlich gesagt war es ein ziemlich kleiner Sturz, aber es ist, wie es ist. Ich hatte in meiner Karriere bisher ziemlich wenig Verletzungspech, also bin ich wohl nun auch an der Reihe. Ich war mit meinen Fortschritten, die wir nach meinem Rückschlag in Hangtown gemacht haben, sehr zufrieden und freute mich darauf, im Titelkampf bleiben zu können. Das wird nun natürlich nichts, aber ich habe ein gutes Team um mich herum und werde mich darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden und bei 100 Prozent zu sein. Nun werde ich Hunter anfeuern und alles tun, um ihm für den Rest der Saison zu helfen.» Jett Lawrence liegt nach 5 von 11 absolvierten Rennen mit 3 Punkten Rückstand hinter seinem älteren Bruder Hunter auf Tabellenplatz 2.

«Es ist ziemlich verrückt, dass drei der besten Fahrer der Meisterschaft jetzt wegen derselben Verletzung ausfallen», erklärte HRC-Team-Manager Lars Lindstrom in Anspielung auf Eli Tomac und Cooper Webb, die ebenfalls wegen Daumenproblemen ausgefallen sind. «Natürlich ist es enttäuschend, aber obwohl Jett die letzten sieben Meisterschaften, an denen er teilgenommen hat, gewonnen hat, ist er noch so jung und hat seine Karriere noch vor sich. Unser Ziel ist seine hundertprozentige Genesung. Da Hunter derzeit die Tabelle anführt, können wir als Team unsere Titelchancen aufrechterhalten.»