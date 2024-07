US Nationals in Washougal: Vorschau und Zeitplan 19.07.2024 - 17:03 Von Thoralf Abgarjan

© AMA In Washougal findet der 8. Lauf der US Nationals statt

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende in Washougal im Bundesstaat Washington in ihre 8. Runde. Chase Sexton (KTM) bringt einen Vorsprung von 13 Punkten mit und Haiden Deegan (Yamaha) führt die 250er Serie an.