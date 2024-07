Colt Nichols wechselt von Beta zu H.E.P. Suzuki

Der Supercross-Ostküsten-Champion von 2021, Colt Nichols, löste seinen Vertrag als Beta-Werksfahrer auf und wechselt in das Team Twisted Tea Suzuki. Nichols soll ab Unadilla Anfang August in die US Nationals einsteigen.

Colt Nichols hatte einen Vertrag mit Beta USA bis einschließlich 2025, doch am 26. Juni gab der 30-Jährige die Trennung von Beta bekannt. In den Supercross-Meisterschaften schaffte es der Supercross-Ostküsten-Champion von 2021 mit der Beta 450 RX kein einziges Mal in die Top-10, haderte aber zu Saisonbeginn auch mit einer Schulterverletzung. Sein bestes Ergebnis war Rang 11 in Salt Lake City. Nichols kam mit seinem Motorrad nicht zurecht, was der Grund für die vorzeitige Trennung sein dürfte.

Nichols, der 2023 den Platz von Ken Roczen bei HRC einnahm, wird nun also Teamkollege des Deutschen im Team H.E.P. Suzuki. Allerdings plant Roczen derzeit keine Motocross-Einsätze, bevor es im September mit den SMX Playoffs weitergeht. Der Deutsche hat vor zwei Wochen das Fahrtraining wieder aufgenommen. Zuletzt kursierten in den sozialen Medien KI-generierte Bilder, die Roczen angeblich aktuell auf einer Yamaha bei Tests zeigen, aber das waren natürlich Fake-News.

Der erste Einsatz von Nichols auf der H.E.P. Motorsports Twisted Tea Suzuki soll voraussichtlich am 10. August in Unadilla stattfinden. Das Team hofft, dass Nichols, der zurzeit auf Platz 26 der kombinierten SMX-Wertung rangiert, in den letzten drei Events in die Top-20 vorrückt, womit er direkt für die Playoff-Finals qualifiziert wäre.