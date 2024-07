Spring Creek National: Vorschau und Zeitplan

Die US Nationals gehen in Spring Creek in ihre 7. Runde

Der Kurs Spring Creek im Motocross Park Millville ist einer der wenigen Sandstrecken in den USA. Die Ausgangslage vor dem 7. Lauf der US Nationals bleibt weiterhin spannend. Chase Sexton (KTM) startet mit dem Red Plate.

Am kommenden Samstag finden im Spring Creek Motocross Park Millville im Bundesstaat Minnesota der 7. Lauf der US Nationals statt. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall des australischen HRC-Werksfahrers Jett Lawrence konnte vor einer Woche beim RedBud National KTM-Werksfahrer Chase Sexton mit seinem Doppelsieg die Tabellenführung übernehmen. Dennoch bleibt es an der Tabellenspitze weiterhin eng, denn Sextons Vorsprung beträgt nur 7 Punkte vor Hunter Lawrence (Honda), der in RedBud nach einem Abflug im ersten Lauf seinen Rhythmus verloren hatte.

Nicht am Start stehen wird GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia, der wegen anhaltender Knieprobleme eine Rennpause eingelegt hat. Er hofft auf eine Rückkehr Mitte August.

Millville ist eine der wenigen sandigen Strecken in den USA. Hier wuchsen die beiden Martin-Brüder, Alex und Jeremy, auf. Ihre Eltern, John und Greta, erwarben das Grundstück im Jahre 1988 und kultivierten das Gelände zum Spring Creek Motocross Park. Die Gründung der Rennstrecke geht auf das Jahr 1967 zurück. Leider kann Jeremy Martin, der weiterhin an den Nachwirkungen seiner Gehirnerschütterung hadert, auf seiner Hausstrecke nicht antreten.

Der Kurs von Millville bietet die längste Startgerade der gesamten Saison. Der Boden ist zwar sandig, verfügt aber über einen festen Untergrund und ist damit weniger tief als beispielsweise Lommel.

Die Wetteraussichten sind bei Temperaturen zwischen 21 und 32 Grad bei Sonnenschein und leichter Bewölkung ausgezeichnet.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 6 von 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 260 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 253, (-7)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 212, (-48)

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-50)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 202, (-58)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 185, (-75)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 172, (-88)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 164, (-96)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 148, (-112)

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 106, (-154)

In der 250er Meisterschaft bleibt Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan weiter das Maß der Dinge, obwohl auch er in RedBud einen Rückschlag hinnehmen musste, als er im zweiten Lauf auf dem Motorrad eines Nachzüglers landete und stürzte. Dennoch bleibt Deegans Vorsprung mit 42 Punkten vor RedBud-Sieger Chance Hymas solide. Der französische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Tom Vialle hat auf Tabellenplatz 3 nur einen Punkt Rückstand zu Hymas.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 276 Punkte

2. Chance Hymas (USA), Honda, 234, (-42)

3. Tom Vialle (F), KTM, 233, (-43)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 213, (-63)

5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 213, (-63)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 188, (-131)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 145, (-131)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 138, (-138)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 124, (-152)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 120, (-156)

So können die US Nationals in Spring Creek verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Spring Creek*):

Das Spring Creek National beginnt mit der 450er Klasse.

Samstag, 13.07.2024



15:00 – Qualifying

19:30 – 450 ccm, Lauf 1

20:30 – 250 ccm, Lauf 1

21:35 – 450 ccm, Lauf 2

22:30 – 250 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr