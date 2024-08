Vorschau Unadilla mit Ken Roczen und Henry Jacobi

Henry Jacobi geht in den USA mit der Startnummer 829 an den Start

Mit Ken Roczen (Suzuki) und Henry Jacobi (KTM) stehen am kommenden Wochenende in Unadilla (New York) gleich zwei deutsche Piloten am Start. Außerdem kehrt Cooper Webb (Yamaha) in den Wettkampf zurück.

Henry Jacobi ist inklusive seiner Sarholz-KTM in den USA angekommen. Das aus Deutschland mitgebrachte Motorrad ist fertig aufgebaut und damit steht seinem Start mit der Nummer 829 in Unadilla im Bundesstaat New York nichts mehr im Wege. Mit ihm zusammen wird auch Ken Roczen (HEP-Progressive-Suzuki) am Gatter stehen. Damit wird der 9. Lauf der US Nationals besonders aus deutscher Perspektive ein echter Leckerbissen. Die Meteorologen sagen nach den Regenfällen der vergangenen Tage am Wochenende sonniges Wetter bei leichter Bewölkung und Tageshöchsttemperaturen von 24 Grad Celsius voraus.

In Unadilla werden aber nicht nur die beiden Thüringer versuchen, den Laden der US-Boys aufzumischen, sondern auch Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb kehrt nach langer Verletzungspause (Daumen) in den Wettkampf zurück.

An der Tabellenspitze konnte sich Red-Bull-KTM-Werksfahrer Chase Sexton nach drei Doppelsiegen in RedBud, Spring Creek und Washougal weiter absetzen und führt nach 8 von 11 Läufen mit einem Vorsprung von 28 Punkten vor dem australischen HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence und dem weiterhin überraschend starken Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper auf Platz 3.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 8 von 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 360 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 332, (-28)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 284, (-76)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 281, (-79)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 261, (-99)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 237, (-123)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 213, (-147)

8. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-150)

9. Christian Craig (USA), Husqvarna, 161, (-199)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 148, (-212)

In der 250er Meisterschaft hat 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) mit einem Vorsprung von 54 Punkten das Zepter fest in der Hand und wird in jedem Falle Tabellenführer bleiben, da in den USA pro Veranstaltung nur maximal 50 Punkte zu vergeben sind.

Garrett Marchbanks kehrt in das Pro-Circuit-Kawasaki-Werksteam zurück.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 361 Punkte

2. Tom Vialle (F), KTM, 307, (-54)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 291, (-70)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 275, (-86)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 271, (-90)

6. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 233, (-128)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 195 (-166)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 187, (-174)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 181, (-180)

10. Jordon Smith (USA), Yamaha, 165, (-196)

So können die US Nationals in Unadilla verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Unadilla*):



Samstag, 10.08.2024



17:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:15 – 250 ccm, Lauf 2

22:15 – 450 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr