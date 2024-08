Ken Roczen (Suzuki): Pause forderte Tribut

Der deutsche MX-Held Ken Roczen bewertet sein Comeback-Wochenende beim US-Motocross-Event in Unadilla, wo er im zweiten Rennen einen guten Eindruck hinterlassen konnte.

Ken Roczen (Suzuki) fuhr beim US-Motocross-Event in Unadilla (New York) bei seinem Comeback auf die Ränge 7 und 6. Der gebürtige Mattstedter hatte sich im April beim Supercross-Event in Nashville bei einem Crash auf Grund eines geplatzten Stoßdämpfers einen Bruch des Schienbeinkopfes, des linken Fußes und einer Zehe zugezogen.

«Gesamt gesehen war es ein ziemlich solides Wochenende», erklärt der 30-jährige, der auch in diesem Jahr beim MXoN gemeinsam mit Simon Längenfelder und Max Nagl für Deutschland antreten wird. «Ich hatte im ersten Rennen etwas Probleme mit meinem Setup und bin dann auf Rang 7 gefahren.»

Der zweifache Familienvater, der sich im zweiten Lauf zu Beginn bis auf den 2. Platz vorkämpfte, sagt weiter: «Wir haben einige Änderungen vorgenommen, damit habe ich mich in Durchgang 2 besser gefühlt. Nach dem Start bin ich auf Platz 2 nach vorne gefahren. Am Ende ist es dann Rang 6 geworden. Aber wir haben uns gesteigert und waren näher an der Spitze dran.»

Zu den Verhältnissen bei brütender Hitze in Unadilla sagt Roczen: «Die Piste war brutal und super hart. Ich bin richtig zerschunden, mir tut alles weht. Drei Monate ohne Rennen haben eben Tribut gefordert – man muss jedoch irgendwo beginnen. Es war aber unglaublich, die vielen Fans zu erleben und die tolle Unterstützung zu erhalten.»

Ken Roczen beendete den Tag in New York mit einem 7-6-Ergebnis auf Gesamtrang 7. Wie SPEEDWEEK.com-Leser bereits wissen, wird Roczen seinen nächsten Einsatz in der 250er-Klasse beim Ironman National in Crawfordsville absolvieren.

US Nationals 450 Unadilla:

1. Chase Sexton (USA) KTM, 2-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-2

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 3-4

4. Dylan Ferrandis (F), Honda, 6-3

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-5

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-7

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 7-6

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 9-8

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 10-9

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 11-10

11. Freddie Noren (S), Kawasaki, 12-11

12. Harri Kullas (EST), KTM, 15-12

…

15. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-35

16. Romain Pape (F), GASGAS, 19-16

17. Colt Nichols (USA) Suzuki, 23-14

…

20. Henry Jacobi (D), KTM, 17-40 (DNF)

...

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 9 von 11:

1. Chase Sexton (USA) KTM, 407 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 379, (-28)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 319, (-88)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 317, (-90)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 295, (-112)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 273, (-134)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 238, (-169)

8. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-197)

9. Christian Craig (USA), Husqvarna, 188, (-219)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 160, (-247)