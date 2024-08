Vorschau: Budds Creek mit Henry Jacobi (KTM)

In Budds Creek findet der 10. Lauf der US Nationals statt

Die US Nationals gastieren an diesem Wochenende in Maryland auf der Strecke Mechanicsville in Budds Creek. Nach den Prognosen der Meteorologen könnte es am Samstag regnen. Auch Henry Jacobi (KTM) ist wieder am Start.

Das Budds Creek National in Mechanicsville markiert bereits den 10. und vorletzten Lauf der US Motocross.Meisterschaften 2024. Der Ort des Geschehens ist nur 50 Meilen von der Hauptstadt Washington D.C. entfernt. Nach den aktuell vorliegenden Wetterprognosen könnte es am Samstag in Maryland allerdings regnen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 60% vorhergesagt und genau das könnte dem deutschen Sarholz-KTM-Piloten Henry Jacobi bei seinem zweiten und vorerst letztem US-Einsatz in die Karten spielen. Mit seinem 17-DNF-Ergebnis in Unadilla vor einer Woche war er selbst nicht zufrieden. Für ihn war eine Top-10-Platzierung die ausgegebene Zielmarke.

Cooper Webb (Yamaha), der in Unadilla sein Comeback nach einer langwierigen Daumenverletzung gab, wird in Mechanicsville nicht erneut am Start stehen. Der Daumen braucht noch etwas Ruhe vor den SMX-Playoffs im September.

Ansonsten wird die 450er Meisterschaft in diesem Jahr zwischen Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton und Hunter Lawrence (HRC) entschieden. Aaron Plessinger (KTM) und Justin Cooper (Yamaha) haben bei noch maximal 100 zu vergebenden Punkten nur noch theoretische Titelchancen.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 9 von 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 407 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 379, (-28)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 319, (-88)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 317, (-90)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 295, (-112)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 273, (-134)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 238, (-169)

8. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-197)

9. Christian Craig (USA), Husqvarna, 188, (-219)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 160; (-247)

In der 250er Klasse ist Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan im Titelkampf so gut wie durch. Mit einem Polster von 70 Punkten könnte er bereits taktieren. Doch das wird er nicht tun. Zwischen Levi Kitchen (Kawasaki) und Tom Vialle (KTM) geht es noch um die Podiumsplatzierungen. HRC-Werksfahrer Jo Shimoda fällt nach seinem Crash im zweiten Lauf von Unadilla mit Schlüsselbeinbruch aus. Der Japaner wurde bereits operiert. In den Wettkampf zurückkehren wird allerdings der amtierende Supercross-Westküsten-Champion RJ Hampshire (Husqvarna).

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 408 Punkte

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 338, (-70)

3. Tom Vialle (F), KTM, 327, (-81)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 289, (-119)

5. Chance Hymas (USA), Honda, 275, (-133)

6. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 259, (-149)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 225 (-183)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 221, (-187)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 204, (-204)

10. Jordon Smith (USA), Yamaha, 191, (-217)

So können die US Nationals in Budds Creek verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Budds Creek*):



Samstag, 17.08.2024



14:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:15 – 250 ccm, Lauf 2

22:15 – 450 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr