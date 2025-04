Chase Sexton (KTM) siegt vor Webb und Roczen

Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton gewann in Philadelphia den 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften vor Cooper Webb (Yamaha) und Ken Roczen (Suzuki), der trotz Verletzung das Finale 13 Runden lang anführte.

13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Philadelphia: Die Strecke im Infield des Lincoln Financial Fields war nach den Regenfällen in den Morgenstunden noch sehr aufgeweicht. Gegen Mittag trocknete die Strecke jedoch ab, so dass die Piloten am Nachmittag insgesamt gute Bedingungen vorfanden, auch wenn sich in einigen Bereichen tiefe Spurrinnen bildeten.

Für Ken Roczen war die Ausgangslage äußerst schlecht: Neben der rutschigen und teils schlammigen Strecke am Morgen handelte es sich in Philadelphia um einen Rechtskurs, der ausgerechnet seinen verletzten rechten Knöchel noch mehr belastete. Dazu kamen die Probleme seiner ausgekugelten Schulter. Im Ergebnis qualifizierte er sich nur auf Rang 15. Auch der Vorlauf lief für den Deutsch-Amerikaner nicht sonderlich gut. Er musste sogar Benny Bloss (Beta) ziehen lassen und sich mit Platz 5 zufriedengeben.

Aber Ken Roczen ist Vollblut-Racer, der weiß, wann der Moment gekommen ist, alle verfügbaren Kräfte zu mobilisieren. Im Finale zog er den Holeshot. Vorlaufsieger Aaron Plessinger (KTM) ging etwas übermotiviert in die erste Kurve, stürzte und riss unter anderem HRC-Ersatzfahrer Dean Wilson mit zu Boden.

Zunächst übernahm aber Justin Barcia (GASGAS) die frühe Führung, doch er verbremste sich und kam dabei komplett von der Strecke ab und stürzte. Roczen erbte die Spitzenposition und konnte sich in der ersten Hälfte des Rennens bereits deutlich vom Feld absetzen. Sein Vorsprung betrug über 6 Sekunden. Erst nach 10 Runden konnten seine Verfolger, Sexton und Webb, die Lücke schließen.

Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton hatte schon am Vormittag die schnellste Qualifikationszeit in den Boden gebrannt und danach auch den Vorlauf gewonnen. In Runde 14 war er an Roczens Hinterrad. Ken leistete in dieser Situation nicht sehr viel Widerstand und nachdem er die Führung verloren hatte, wurde er auch leichte Beute für Cooper Webb (Yamaha). Immerhin hatte das Spitzen-Trio aber bereits eine Lücke von 10 Sekunden gegenüber dem Rest des Feldes herausgefahren, so dass Roczen auf Platz 3 in den verbleibenden Runden von hinten keine weitere Gefahr drohte.

Mit seinem vierten Saisonsieg konnte Chase Sexton seinen Rückstand auf Tabellenführer Cooper Webb nach 13 von 17 Veranstaltungen von 15 auf 12 Punkte verkürzen. Ken Roczens rangiert in der Tabelle weiterhin auf Platz 3. Sein Rückstand vergrößerte sich um 2 Punkte von 36 auf 38 Zähler.

Am kommenden Wochenende geht es in East Rutherford mit dem 14. Lauf in die Endphase der Supercross-Meisterschaften.

Ergebnis SX Philadelphia, 450:



1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Ken Roczen (USA), Suzuki

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

5. Joey Savatgy (USA), Honda

6. Justin Cooper (USA), Yamaha

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Aaron Plessinger (USA), KTM

9. Benny Bloss (USA), Beta

10. Justin Hill (USA), KTM

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

Meisterschaftsstand 450 nach Event 13 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 278 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 266, (-12)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 240, (-38)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 204, (-74)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 203, (-75)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 184, (-94)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 181, (-97)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-127)

9. Justin Hill (USA), KTM, 149, (-129)

10. Shane McElrath (USA), Honda, 136, (-142)