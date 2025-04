Vorschau Supercross Philadelphia: Noch mehr Regen?

Die Prognosen für den 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Philadelphia sagen für Samstag Regenfälle voraus. Die Rennen werden diesmal am Nachmittag gestartet. Ken Roczen hadert noch mit seinen Verletzungen.

Nach der Schlammschlacht vor einer Woche in Foxborough könnte es beim 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im offenen Lincoln Financial Field von Philadelphia am Samstag bereits das nächste Regenrennen geben. Zur Freude der Fans in Europa finden die Rennen bereits in den Nachmittagsstunden statt, so dass die Veranstaltung in Europa auf die Samstagabendstunden fällt.

Ken Roczen (Suzuki) hat weiterhin mit seinen Trainingsverletzungen zu tun und inzwischen ist der geschwollene Knöchel für ihn sogar das größere Problem geworden. Deshalb ist ein Regenrennen für den Deutschen von großem Nachteil, da in diesem Falle viel Beineinsatz gefragt ist. Die Meteorologen sagen zwar Regenfälle voraus, aber mit etwas Glück könnte es in Philadelphia glimpflicher abgehen als in Foxborough. Für Ken Roczen kann jedenfalls nur hoffen, dass es möglichst trocken bleibt.

Ansonsten führt Cooper Webb (Yamaha) die Tabelle weiterhin vor Chase Sexton (Red Bull KTM) an, der in Foxborough Sechster wurde.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 12 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 256 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 241, (-15)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 220, (-36)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 187, (-69)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 186, (-70)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 173, (-83)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 170, (-86)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-105)

9. Justin Hill (USA), KTM, 137, (-119)

10. Shane McElrath (USA), Honda, 126, (-130)

Die 250er Klasse wird zu einem weiteren East/West Showdown antreten. Besonders spannend geht es in der Ostküstenmeisterschaft zu, wo Seth Hammaker (Kawasaki) vor einer Woche die Spitze übernommen hat, allerdings punktgleich mit Titelverteidiger Tom Vialle (KTM). RJ Hampshire (Husqvarna) hat nur zwei Punkte Rückstand.

Tabellenstand 250 East nach Event 6:



1. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 99 Punkte

2. Tom Vialle (F), KTM, 99, (-0)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 97, (-2)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 91, (-8)

5. Cullin Park (USA), Honda, 84, (-15)

6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 81, (-18)

7. Max Anstie (GB), Yamaha, 78, (-21)

8. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 77, (-22)

9. Max Vohland (USA), Yamaha, 60, (-39)

10. Henry Miller (USA), Honda, 52, (-47)

Die Westküstenmeisterschaften werden mit 15 Punkten Vorsprung weiterhin von Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan angeführt.

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 7:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 149 Punkte

2. Julien Beaumer (USA), KTM, 135, (-14)

3. Cole Davies (NZ), Yamaha, 129, (-20)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 119, (-30)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 104, (-45)

6. Jordon Smith (USA), Triumph, 95, (-54)

7. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 95, (-54)

8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 95, (-54)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 65, (-84)

10. Lux Turner (USA), KTM, 63, (-86)

…

24. Dominique Thury (D), Yamaha, 12 (-137)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 12. April 2025*)



14:00 – Freies Training

15:20 – Zeittraining 250

16:05 – Zeittraining 450

21:06 - 250SX West Vorlauf (6 Min.+1 Runde)

21:20 - 250SX East Vorlauf (6 Min.+1 Runde)

21:34 - 450SX Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

21:48 - 450SX Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

LCQ:



22:22 - 250SX East Last Chance Qualifyer

22:33 - 450SX Last Chance Qualifyer

Finals:



22:53- 250SX East/West Main Event (15 Min.+1 Runde)

23:26 - 450SX Main Event (20 Min.+1 Runde)

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr