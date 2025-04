Cole Davies (Yamaha) gewinnt Showdown in Philadelphia

Der Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) gewann das East/West Showdown von Philadelphia vor Haiden Deegan (Yamaha) und RJ Hampshire (Husqvarna). Hampshire übernahm die Führung in der Ostküstenmeisterschaft.

East/West Showdown im Lincoln Financial Field von Philadelphia. Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle musste im Vorlauf einen heftigen Abflug wegstecken. Der Franzose landete nach einem Sprung auf einem Tuffblock und ging so hart zu Boden, dass er das Rennen aufgeben und sich über den Hoffnungslauf für das Finale qualifizieren musste, was er dann mit Platz 2 im LCQ auch erfolgreich tat.

Das 250er Finale wurde nach zwei Runden mit roter Flagge abgebrochen, nachdem zwei Fahrer im Bereich einer Rhythmussektion gestürzt waren und medizinisch versorgt werden mussten. Da noch keine 3 Runden absolviert waren, musste das Rennen komplett neu gestartet werden.

RJ Hampshire (Husqvarna), der nach dem ersten Start gestürzt war, zog nach dem Neustart den Holeshot und auch Tom Vialle kam diesmal besser aus dem Startgatter. Der 17-jährige Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) startete im Bereich der Top-5 und setzte sich danach gegen Coty Schock (Yamaha) und danach auch mit einem cleveren Manöver gegen Haiden Deegan (Yamaha) durch und befand sich damit auf Rang 3. Davies setzte besonders im Bereich der Whoops und mit seinem enormen Kurvenspeed die Pace und ging in Runde 5 an Seth Hammaker (Kawasaki) vorbei auf Rang 2 und nahm sich in derselben Runde auch Leader RJ Hampshire (Husqvarna) vor. Danach kontrollierte Davies das Rennen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Deegan, der am Ende noch einen Endspurt hinlegte, aber Davies am Ende nicht mehr erreichen konnte.

RJ Hampshire wurde in diesem Finale Dritter und übernahm damit in der Ostküstenmeisterschaft die Tabellenführung – punktgleich mit Seth Hammaker (Kawasaki), der in Philadelphia Vierter wurde. Tom Vialle wurde am Ende noch von Jo Shimoda (Honda) abgefangen und Sechster. Vialle rangiert nach 7 Rennen mit 2 Punkten Rückstand auf Tabellenrang 3.

In der kommenden Woche findet in East Rutherford der 8. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften statt. Das nächste Westküstenevent findet am 4. Mai in Denver statt, bevor am 11. Mai das Saisonfinale als East/West Shootout ausgefahren wird.

Ergebnis E/W Showdown Philadelphia:



1. Cole Davies (NZ), Yamaha, W

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, W

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, E

4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, E

5. Jo Shimoda (J), Honda, W

6. Tom Vialle (F), KTM, E

7. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, W

8. Max Vohland (USA), Yamaha, E

9. Jordon Smith (USA), Triumph, W

10. Chance Hymas (USA), Honda, E

Tabellenstand 250 East nach Event 7:



1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 117 Punkte

2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 117, (-0)

3. Tom Vialle (F), KTM, 115, (-2)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 103, (-14)

5. Cullin Park (USA), Honda, 91, (-26)

6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 89, (-28)

7. Max Anstie (GB), Yamaha, 78, (-39)

8. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 77, (-40)

9. Max Vohland (USA), Yamaha, 74, (-43)

10. Henry Miller (USA), Honda, 57, (-60)

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 8:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 171 Punkte

2. Cole Davies (NZ), Yamaha, 154, (-17)

3. Julien Beaumer (USA), KTM, 145, (-26)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 136, (-35)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 115, (-56)

6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 110, (-61)

7. Jordon Smith (USA), Triumph, 108, (-63)

8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 99, (-72)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 68, (-103)

10. Lux Turner (USA), KTM, 63, (-108)

…

24. Dominique Thury (D), Yamaha, 12 (-159)