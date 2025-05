Titelverteidiger Chase Sexton (KTM) muss pausieren

Die Gerüchte um Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton haben sich bestätigt: Der Titelverteidiger, der im ersten Lauf von Pala schwer stürzte, wird zum zweiten Lauf der US Nationals in Hangtown nicht antreten.

Nach seinem Unfall am vergangenen Wochenende in Pala hat Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton nun offiziell bestätigt, dass er an diesem Wochenende nicht zum zweiten Lauf der US Nationals in Hangtown antreten wird. Zuvor kursierten entsprechende Gerüchte, über die SPEEDWEEK.com bereits berichtete. Mit diesem Ausfall rückt das Unternehmen Titelverteidigung in weite Ferne.

Sexton war im ersten Lauf von Pala nach einem Sprung gestürzt, weil er vor der Landung den Leerlauf eingelegt hatte und flog bei hohem Tempo über den Lenker ab. Brüche soll er sich bei diesem Crash keine zugezogen haben, aber er fühlt sich nicht fit genug, um auf höchstem Level Rennen zu bestreiten. Einen Zeitrahmen für seine Rückkehr gab das Team derzeit nicht an.

«Ich möchte mich zuerst einmal entschuldigen, dass ich erst jetzt ein Update gebe. Ich fühle mich nach dem heftigen Crash ziemlich angeschlagen. Das Positive ist, dass nichts gebrochen ist. Ich werde erst dann in den Wettkampf zurückkehren, wenn ich wieder zu 100 Prozent fit bin.»