Video: Neues Beta-Headquarter in den USA 28.05.2025 - 20:12 Von Thoralf Abgarjan

© Beta Das neue Beta-Firmengebäude © Beta Ausstellungsraum und Fahrwerkskomponenten © Beta Ausstellungsraum © Beta Angeschlossener Trainingsraum

Der italienische Motorradbauer Beta will seine Aktivitäten in den USA weiter ausbauen und errichtete in Kalifornien ein neues Firmengebäude mit einer direkt angebundenen Abteilung für das Factory-Team.