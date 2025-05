Haiden Deegan (Yamaha) überzeugt beim Saisonauftakt

Mit einem überzeugenden Doppelsieg gewann Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan den Saisonauftakt der US-Freiluftsaison auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien) vor Jo Shimoda (HRC) und Tom Vialle (KTM).

Auftaktrunde der US Nationals auf dem Fox Raceway von Pala (Kalifornien): HRC-Werksfahrer Chance Hymas war im Qualifying der Schnellste vor dem favorisierten Titelverteidiger Haiden Deegan (Yamaha) und Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer.

Hymas zog auch den Holeshot zum ersten Lauf und musste sich zunächst gegen Ty Masterpool (Kawasaki) durchsetzen. Julien Beaumer konnte sich ebenfalls gegen Masterpool durchsetzen. In Runde 7 stürzte Hymas in Führung liegend in einer Rechtskurve und fiel auf Platz 3 zurück. Beaumer übernahm die Führung, beging aber an der Steilauffahrt einen Fehler, so dass Deegan die Spitze übernehmen konnte.

Der französische Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle musste sich nach schlechtem Start von Platz 10 aus nach vorne kämpfen, setzte sich in der zweiten Rennhälfte gegen Masterpool und Beaumer durch und beendete den ersten Lauf auf Platz 4 hinter Deegan, Jo Shimoda und Chance Hymas.

Tom Vialle zog den Holeshot zum zweiten Lauf vor seinem Teamkollegen Julien Beaumer, der in Führung ging und das Rennen 7 Runden lang anführte. Haiden Deegan startete im Bereich der Top-3, setzte sich nach der Hälfte des Rennens an die Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden vor Jo Shimoda und Tom Vialle. In dieser Reihenfolge standen die Protagonisten auch auf dem Siegerpodest.

Star Racing Yamaha-Werksfahrer Nate Thrasher musste nach einem Crash im ersten Lauf vorsorglich ins Krankenhaus transportiert werden und konnte zum zweiten Lauf nicht antreten.

Der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup beendete den Saisonauftakt auf den Plätzen 15 und 16.

Ergebnis US Nationals Pala 250 ccm:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 1-1

2. Jo Shimoda (J), Honda, 2-2

3. Tom Vialle (F), KTM, 4-3

4. Chance Hymas (USA), Honda, 3-6

5. Julien Beaumer (USA), KTM, 5-4

6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 6-5

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 8-7

8. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 11-8

9. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 12-10

10. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 7-15

…

15. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 15-16

…

19. Jordon Smith (USA), Triumph, 13-23

…

21. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 20-20

…

27. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 30-27

…

31. Austin Forkner (USA), Triumph, 40-22

…

38. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 32-DNS

39. Stilez Robertson (USA), Triumph, 39-DNS

Meisterschaftsstand nach Runde 1:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 50

2. Jo Shimoda (J), Honda, 44, (-6)

3. Tom Vialle (F), KTM, 38, (-12)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 36, (-14)

5. Julien Beaumer (USA), KTM, 35, (-15)

6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 33, (-17)

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 29, (-21)

8. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 25, (-25)

9. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 22, (-28)

10. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 22, (-28)

…

15. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 13, (-37)