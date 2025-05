Zeitplan und Vorschau US Nationals Hangtown 29.05.2025 - 23:08 Von Thoralf Abgarjan

© AMA In Hangtown findet der zweite Lauf der US Nationals statt

Am kommenden Wochenende wird in Hangtown (Kalifornien) der zweite Lauf der US Nationals ausgetragen und es wird ein Hitzerennen erwartet. Die große Frage ist, ob Titelverteidiger Chase Sexton (KTM) antreten wird.