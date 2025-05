Pala: Jett Lawrence (HRC) meldet sich mit Sieg zurück

Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence meldete sich nach seinem im Supercross zugezogenen Kreuzbandriss eindrucksvoll zurück und gewann den Saisonauftakt der US Nationals in Pala. Titelverteidiger Sexton stürzte.

Saisonauftakt der US Nationals in Pala (Kalifornien): Das Drama für Titelverteidiger Chase Sexton (KTM) ereignete sich in der Anfangsphase des ersten Laufs: HRC-Werksfahrer Jett Lawrence war bereits im Qualifying der Schnellste und zog den Holeshot zum ersten Lauf vor seinem älteren Bruder Hunter und Justin Cooper (Yamaha). Chase Sexton (KTM) rangierte auf Platz 4, als er zunächst seine Brille nach der ersten Runde wegwerfen musste. In der 4. Runde verschaltete er sich bei der Landung nach einem Sprung und landete mit eingelegtem Leerlauf. Damit hatte er keinerlei Traktion mehr und ging bei hoher Geschwindigkeit über den Lenker zu Boden. Dort wurde er von seinem eigenen Motorrad getroffen und unter diesem eingeklemmt. Der angeschlagen wirkende Sexton brauchte einige Zeit, um sich aus dieser Situation zu befreien, aber das Rennen war damit für ihn zu Ende. Er klagte danach über Schulterprobleme und konnte zum zweiten Lauf nicht antreten. Eine genaue Diagnose seiner Verletzungen liegt derzeit noch nicht vor.

Nach 9 Runden rangierte Star Racing Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb auf Rang 7, doch sein Motorrad gab Rauchzeichen von sich. Webb musste das Rennen mit Motorschaden beenden. Jett Lawrence gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 11,4 Sekunden vor dem gut aufgelegten Justin Cooper (Yamaha) und Hunter Lawrence (Honda). Eli Tomac (Yamaha) musste sich nach schlechtem Start von Platz 10 aus nach vorne kämpfen und beendete das Rennen auf Platz 4.

Hunter Lawrence (Honda) zog den Holeshot zum zweiten Lauf, doch noch in der ersten Runde setzte sich Jett erneut an die Spitze. Dieser Lauf war geprägt vom Duell zwischen Jett Lawrence und Eli Tomac. Tomac erreichte den Australier mehrfach, aber Jett nutzte immer wieder die Außenlinien, um die Angriffe von Tomac zu kontern. Nach der Hälfte des Rennens schien die Schlacht entschieden zu sein, aber Tomac kämpfte sich erneut zurück. Am Ende zog Jett an der Spitze davon und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 11,9 Sekunden vor Tomac und Plessinger, der am Ende einen Fehler von Hunter Lawrence nutzen konnte, um auf Platz 3 ins Ziel zu kommen.

Nach der Ziellinie zeigte sich Jett überwältigt, dass ihm ein erfolgreiches Comeback nach seinem Kreuzbandriss Anfang des Jahres gelungen war.

Der spanische MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki), der ebenfalls nach seiner im Supercross zugezogenen Schulterluxation ein Comeback gab, kam mit jeweils knapp einer Minute Rückstand zur Spitze nur auf den Plätzen 7 und 6 ins Ziel.

Benoit Paturel (Suzuki) wurde im zweiten Lauf Neunter und erreichte mit einem 11-9-Ergebnis die Top-10 der Gesamtwertung. Der schweizerische Yamaha-Privatfahrer Valentin Guillod, der noch an den Folgen seiner in Frauenfeld zugezogenen Schulterverletzung laboriert, erreichte im ersten Lauf die Top-10 und kam im zweiten Rennen auf Platz 13 ins Ziel. Nicholas Lapucci (Kawasaki) holte im zweiten Lauf auf Platz 20 einen Punkt.

In der kommenden Woche geht es in Hangtown mit der zweiten Meisterschaftsrunde weiter.

Ergebnis US Nationals 450, Pala:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 4-2

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-4

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-3

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 2-8

6. Jorge Prado (E), Kawasaki, 7-6

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 9-5

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 8-10

9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 6-12

10. Benoit Paturel (F), Suzuki, 11-9

11. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10-13

…

13. Cooper Webb (USA), Yamaha, 37-7

14. Derek Drake (USA), Yamaha, 17-14

15. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 12-35

16. Colt Nichols (USA), Suzuki, 13-40

…

19. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 16-21

…

25. Nicholas Lapucci (I), Kawasaki, 40-20

...

41. Chase Sexton (USA), KTM, 39-DNS

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 1:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 50

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 40, (-10)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38, (-12)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 37, (-13)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 36, (-14)

6. Jorge Prado (E), Kawasaki, 31, (-19)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 30, (-20)

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-24)

9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 26, (-24)

10. Benoit Paturel (F), Suzuki, 24, (-26)

11. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 19, (-31)