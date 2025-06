Jett Lawrence (HRC) siegt, Prado bricht weiter ein

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence den 4. Lauf der US Nationals in High Point vor seinem älteren Bruder Hunter und Eli Tomac (Yamaha), während Prado weiter mit Problemen hadert.

4. Lauf der US Nationals in High Point (Pennsylvania): Star Racing Yamaha-Pilot Justin Cooper war im Qualifying der Schnellste. Nach dem Start zum ersten Lauf lagen am Ende der Startgeraden zunächst MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki) und Tabellenführer Jett Lawrence (HRC) gleichauf in Front. Jett blieb etwas länger am Gas und setzte sich sofort an die Spitze, während Prado schon in der zweiten Kurve von mehreren Fahrern überholt wurde und später weiter bis auf Platz 12 durchgereicht wurde.

An der Spitze setzte sich Jett Lawrence ab, doch er legte nach einer zu weiten und hart im Flachen gelandeten Sprung einen zu hohen Gang ein und würgte in der nachfolgenden Linkskurve seine Honda ab. Jett brauchte einige Sekunden, bis sein Motorrad wieder ansprang. Zwischenzeitlich waren Aaron Plessinger (Red Bull KTM) und sein älterer Bruder Hunter vorbeigegangen. Hunter konnte Jett schnell wieder überholen und auch Plessinger hatte er nach ein par Runden erreicht. Hunter konnte sich später gegen Plessinger durchsetzen, so dass Jett am Ende mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor seinem älteren Bruder ins Ziel kam. Hinter Aaron Plessinger und Justin Cooper wurde Eli Tomac Fünfter.

Nachdem das Startgatter zum zweiten Lauf fiel, öffnete der dunkle Himmel seine Schleusen und es begann heftig zu regnen. Hunter Lawrence zog den Holeshot, wurde aber sofort von Eli Tomac (Yamaha) abgefangen. Cooper Webb (Yamaha) stürzte in der ersten Kurve und musste dem Feld hinterherfahren. Tomac hatte in Führung liegend klare Sicht und konnte sich sofort vom Feld absetzen. Jett Lawrence befand sich im Bereich der Top-5 und auch Prado startete gut, fiel aber auch in diesem Lauf zurück. Nachdem der Regen einsetzte, wurde der Boden extrem rutschig. Jett konnte sich aber auch unter diesen Bedingungen Schritt für Schritt verbessern und sowohl an Justin Cooper als auch an Aaron Plessinger vorbeigehen. Plessinger war zu diesem Zeitpunkt ohne Brille unterwegs und hatte deshalb starke Sichtprobleme. Als sich 7 Minuten vor Ablauf der regulären Renndistanz die Verhältnisse durch den Regen und die schlechten Sicht- und Lichtverhältnisse weiter verschlechterten, wurde das Rennen aus Sicherheitsgründen mit roter Flagge abgebrochen. Eli Tomac wurde als Laufsieger gewertet. Hunter Lawrence wurde Zweiter und Jett Lawrence stand am Ende mit einem 1-3-Ergebnis als Tagessieger auf dem obersten Treppchen. Dieser Erfolg war der 19. Gesamtsieg seiner Karriere.

Mit seinem Triumph konnte Jett Lawrence in High Point seine Tabellenführung von 25 auf 28 Punkte gegenüber Eli Tomac ausbauen. Jorge Prado, der Schlammrennen ohnehin nicht mag, verfehlte auf Platz 23 die Punkteränge, während Cooper Webb nach seinem Startcrash immerhin noch vom Ende des Feldes bis auf Platz 11 nach vorne fuhr.

Eine gute Leistung zeigte Benoit Paturel (Suzuki) mit einem Top-10-Ergebnis im zweiten Lauf. Der schweizerische Yamaha-Privatfahrer Valentin Guillod wurde auf den Rängen 17 und 13 Vierzehnter der Gesamtwertung, rangiert aber in der Tabelle nach 4 absolvierten Rennen auf Rang 11 direkt hinter Jorge Prado.

Am 28. Juni geht es in Southwick mit der 5. Meisterschaftsrunde der Saison 2025 weiter.

Ergebnis US Nationals 450, High Point:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-3

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 5-1

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 3-4

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-5

6. Joey Savatgy (USA), Honda, 8-6

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 7-7

8. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 6-8

9. Coty Schock (USA), Yamaha, 10-9

10. Cooper Webb (USA), Yamaha, 9-11

11. Benoit Paturel (F), Suzuki, 11-10

14. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 17-13

17. Jorge Prado (E), Kawasaki, 12-23

DNS: Chase Sexton (USA), KTM, 39-DNS

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 4:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 190

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 162, (-28)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 156, (-34)

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 153, (-37)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 148, (-42)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 117, (-73)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 100, (-90)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 99, (-91)

9. Joey Savatgy (USA), Honda, 98, (-92)

10. Jorge Prado (E), Kawasaki, 82, (-108)

11. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 66, (-124)

12. Coty Schock (USA), Yamaha, 66, (-124)

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 60, (-130)

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 64, (-126)

