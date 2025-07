Vorschau und Zeitplan: US Nationals Washougal 18.07.2025 - 18:27 Von Thoralf Abgarjan

© AMA In Washougal wird der 8. Lauf der US Nationals ausgetragen

Washougal gehört zu den schönsten Strecken in den USA. Am kommenden Wochenende gehen die US Nationals in ihre 8. von 11 Runden. Jett Lawrence (HRC) und Haiden Deegan (Yamaha) bleiben das Maß der Dinge.