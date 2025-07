Antonio Cairoli nach Crash: Schlimme Verbrennungen

Bei seinem Crash im ersten Lauf des Spring Creek National zog sich Antonio Cairoli (Ducati) schmerzhafte Brandwunden zu. Trotz seiner Schmerzen fuhr er das Rennen zu Ende und erreichte im zweiten Lauf die Top-10.

Cairolis Crash in der ersten Runde sah nicht gut aus. Zwar konnten die Kameras nur die Anfangsphase des Unfalls einfangen, aber an der Reaktion der nachfolgenden Fahrer war zu erkennen, dass es den Sizilianer schlimm erwischt hatte. Der neunfache Weltmeister hatte keinen sonderlich guten Start und hing im Verkehr der ersten Runde fest. In den USA geht es dabei deutlich enger als in der WM zu, denn das Startgatter ist mit 40 Fahrern immer voll besetzt. Das Feld hetzte über eine Wellenpassage in eine Linkskurve. Vor der Welle verhakte sich Cairoli mit einem Kontrahenten und stürzte zu Boden. Am Boden wurde er von seinem Motorrad eingeklemmt.

Der heiße Auspuff verschmorte seine Rennhose und führte zu starken Brandwunden. Marshal Weltin, der Cairoli unter seinem Motorrad liegen sah, kehrte sogar um und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück, um Cairoli zu befreien, was übrigens zeigt, dass es auch in den ansonsten so kompetitiven US-Serien noch aufrichtigen Sportsgeist gibt.

Mit seinen Verbrennungen fuhr Cairoli das Rennen zu Ende und verfehlte die Punkteränge der Top-20 nur knapp. Im 2. Lauf trat er erneut an und kam auf Platz 10 ins Ziel.

Ergebnis US-Nationals 450, Spring Creek 2025:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-2

3. Chase Sexton (USA), KTM, 3-3

4. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 4-4

5. Justin Barcia (USA), GasGas, 8-7

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-8

7. Eli Tomac (USA), Yamaha, 6-9

8. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10-6

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 12-5

10. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-13

…

13. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 13-14

14. Colt Nichols (USA), 15-15

15. Antonio Cairoli (I), Ducati, 23-10