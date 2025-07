Tom Vialle (KTM) verletzt, kein Start in Washougal

Bei seinem Crash in der Eröffnungsrunde des zweiten Laufs von Spring Creek hat sich der französische Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle Verletzungen in Knie und Schulter zugezogen und muss pausieren.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Aaron Plessinger in der 450er Klasse muss das Red Bull KTM-Werksteam auch in der 250er Klasse einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Tom Vialle stürzte in der ersten Runde des zweiten Laufs von Spring Creek und musste das Rennen angeschlagen beenden. Der Franzose klagte danach über Probleme im Knie sowie in der Schulter.

Den ersten Lauf von Spring Creek hatte Vialle auf Platz 6 beendet. Rennen in Washougal am kommenden Wochenende wird Vialle aussitzen. Das Team hofft, dass er am 9. August in Crawfordsville (Indiana) wieder am Start stehen kann.

Durch den Crash von Millville fiel Vialle von Tabellenrang 4 auf 5 zurück. Die Meisterschaftsrunden 4 und 5 in High Point und Southwick beendete er auf dem zweiten Platz hinter Haiden Deegan (Yamaha). Realistische Chancen auf die Meisterschaft hatte er in der Outdoors-Saison 2025 nicht, aber ein Top-3-Ergebnis wäre sicher möglich gewesen.

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 321

2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 276, (-45)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 214 ,(-107)

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 214 , (-107)

5. Tom Vialle (FRA), KTM, 202, (-119)

6. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 182, (-139)

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 169, (-152)

8. Max Vohland (USA), Yamaha, 141, (-180)

9. Chance Hymas (USA), KTM, 132, (-189)

10. Jordon Smith (USA), Triumph, 128, (-193)