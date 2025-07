Weiter krank: Auszeit für Aaron Plessinger (KTM)

Nachdem Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger bei den letzten beiden Meisterschaftsrunden krankheitsbedingt nicht im Vollbesitz seiner Kräfte startete, wurde ihm nun eine Auszeit verordnet.

Schon vor 2 Wochen in RedBud startete KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger mit einer ominösen Krankheit. Nach Rang 6 im ersten Lauf konnte er zum zweiten Rennen gar nicht erst antreten. Am vergangenen Wochenende in Millville kam es dann noch ärger. Plessinger rangierte in den ersten 4 Runden des ersten Laufs hinter dem späteren Laufsieger Hunter Lawrence (Honda) auf Rang 2 bevor er bis zur Hälfte des Rennens zurückfiel und völlig erschöpft aufgab. Zum zweiten Lauf trat er gar nicht erst an.

Das Team hat nun entschieden, dass er sich erst einmal eine Auszeit nehmen soll, bevor er wieder in den Wettbewerb zurückkehrt. Am kommenden Wochenende in Washougal wird der KTM-Cowboy aussetzen.

Washougal wird der 8 von insgesamt 11 Rennen der Meisterschaft. Das Team hofft, dass Plessinger die 3 letzten Rennen der Saison bestreiten kann.

«Das gesamte Red Bull KTM Factory Racing-Team steht voll hinter ihm», erklärte Ian Harrison, Red Bull KTM Factory Racing Team-Manager. «Er soll jetzt die bestmögliche medizinische Beratung bekommen. Aaron war schon in RedBud nicht fit und drängte darauf, in Millville zu starten, aber er spürte die Auswirkungen seiner Krankheit und war trotz harter Kämpfe im ersten Lauf völlig erschöpft. In der Pause kann er herausfinden, was genau mit seiner Gesundheit los ist.»

Nach dem Rennen in Washougal haben die US-Piloten ein freies Wochenende. Am 9. August findet dann das Ironman National statt, wo Plessinger wieder hofft, antreten zu können. In der Tabelle rangiert Plessinger nach 7 von 11 Rennen auf dem 6. Rang.