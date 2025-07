Jorge Prado über seine Probleme in Millville

Beim 7. Meisterschaftslauf in Millville landete der spanische MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki) mit einem 12-5-Ergebnis erneut nur auf dem 9. Platz. In dieser Woche will das Team weitere Tests durchführen.

Der spanische MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki) kämpft in den USA weiterhin mit Problemen. Das Muster ist immer wieder das gleiche: Er startet gut und fällt gegen Ende des Rennens zurück. So geschehen auch beim 7. Meisterschaftslauf in Spring Creek: Prado startete auf Platz 4 und fiel im Verlauf des Rennens bis auf Rang 12 zurück. Dabei wurde er unter anderem von Valentin Guillod (Yamaha) überholt.

Im zweiten Lauf lief es mit Platz 5 zwar insgesamt besser, aber es ist nicht der Prado, den wir aus der WM kennen. Guillod kam im zweiten Lauf direkt hinter Prado ins Ziel und wurde in Millville auf Gesamtrang 8 bester Europäer – vor Prado.

«Die heutigen Ergebnisse waren nicht das, was ich mir erhofft hatte», erklärte der frustrierte Spanier nach dem Rennen. «Im Qualifying gelang mir eine schnelle Runde und hatte einen guten Startplatz. Im ersten Lauf hatte ich auch wieder einen guten Start, doch die Strecke war sehr ausgefahren und mein Setup war für diese Bedingungen nicht gut. Besonders in den Abwärtspassagen geriet ich in Probleme. In der Pause haben wir für den zweiten Lauf dann einige Verbesserungen vorgenommen, die sich insgesamt bewährt haben. Ich war mit meinem Fahren zufrieden, aber gegen Ende brach ich wieder etwas ein. Wir werden in dieser Woche weiter testen, um uns zu verbessern.»

Nach 7 von 11 absolvierten Rennen verbesserte sich Prado in der Tabelle zwar von Platz 9 auf Rang 7, er profitierte dabei allerdings von den verletzungsbedingten Ausfällen von Cooper Webb (Yamaha) und Joey Savatgy (Honda).

Ergebnis US Nationals 450, Spring Creek 2025:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-2

3. Chase Sexton (USA), KTM, 3-3

4. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 4-4

5. Justin Barcia (USA), GasGas, 8-7

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-8

7. Eli Tomac (USA), Yamaha, 6-9

8. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10-6

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 12-5

10. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-13

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 337 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 286, (-51)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 247, (-90)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 246, (-91)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 221, (-116)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-113)

7. Jorge Prado (E), Kawasaki, 174, (-163)

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-186)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 134, (-203)

10. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-213)