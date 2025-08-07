Aaron Plessinger (KTM) muss die MX-Saison beenden

Die Ursachen der ominösen gesundheitlichen Probleme von Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger konnten noch immer nicht ermittelt werden. Der behandelnde Arzt hat ihm nun eine Wettkampfpause verordnet.

Schon seit ein paar Wochen ringt Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger mit nicht näher benannten gesundheitlichen Problemen. Schon beim 6. Meisterschaftslauf in RedBud Anfang Juli haderte Plessinger mit seiner Fitness. Sein Speed war zweifellos da, aber Plessinger konnte seine Pace nicht über die Distanz gehen und musste die Rennen teilweise sogar aufgeben.

Details sind weiterhin nicht bekannt, außer dass es Probleme mit seinem Cortisolspiegel gibt. «Leider dauert es länger als erhofft, meinen gesundheitlichen Problemen auf den Grund zu gehen», erklärte Plessinger in seinem Statement. «Mein Cortisolspiegel ist immer noch sehr niedrig und noch nicht auf dem erhofften Niveau. Auf Anraten meines Arztes werde ich daher den Rest der US Nationals aussetzen. Es ist frustrierend, da ich in dieser Saison so gut gefahren bin wie nie zuvor in meiner Karriere. Aber im Rennen in der Spitzengruppe zu fahren und dann erschöpft auszufallen, ist weder gut für die Fans noch für mein Team. Ich werde älter und es ist einfach an der Zeit, meine Gesundheit gründlich überprüfen zu lassen und der Sache auf den Grund zu gehen. Ich bin nicht der Erste, der so etwas durchmacht und ich habe viel positives Feedback und Unterstützung von meinen Kollegen erhalten. Wir werden jetzt die Ursachen herausfinden. Es dauert nur etwas länger als erhofft. Ich vermisse das Fahren und die Fans an der Strecke und mein Team jetzt schon. Ihr könnt mir glauben, dass ich bald wieder da bin!»

Nach 8 von 11 Meisterschaftsläufen rangiert Plessinger auf Rang 6 der Tabelle. Bereits Mitte Juli hatte Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson die Saison ebenfalls wegen akuter Fitnessprobleme beenden müssen.

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 382 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 321, (-61)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 288, (-94)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 280, (-102)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 255, (-127)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-178)

7. Jorge Prado (E), Kawasaki, 191, (-191)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 154, (-228)

9. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-231)

10. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 137, (-245)