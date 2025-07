Chase Sexton (KTM) siegt in Washougal

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton den 8. Lauf der US Nationals in Washougal. Valentin Guillod (Yamaha) wurde erneut bester Europäer und rangiert in der Tabelle in den Top-10.

8. Lauf der US Nationals in Washougal (Washington): Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) war im Zeittraining erneut der Schnellste und startete von der Pole Position in die beiden Wertungsläufe. Den Holeshot zum ersten Lauf zog MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki). Noch in der ersten Kurve ging Chase Sexton (Red Bull KTM) innen am Spanier vorbei in Führung. Prado behauptete sich in den ersten Runden auf dem vierten Platz hinter Sexton, Jett Lawrence und Eli Tomac, doch in Runde 3 musste er sich dem 450er Rookie RJ Hampshire geschlagen geben. Bis zur vierten Runde fiel Prado auf Platz 7 zurück, aber auch diesen Platz musste er am Ende an Justin Barcia (GASGAS) abgeben und sich mit Rang 8 abfinden.

An der Spitze entbrannte ein rundenlanges Duell zwischen Jett Lawrence und Chase Sexton. Nach der Hälfte des ersten Laufs unterlief Jett ein kleiner Fehler. Er beschleunigte zu stark aus einer Rechtskehre heraus, sodass ihm das Hinterrad wegrutschte und er kurz zu Boden ging. Jett stand entgegen der Fahrtrichtung und musste sich erst wieder in Position bringen. Damit kam Eli Tomac (Yamaha) am Australier vorbei auf Platz 2. Chase Sexton behauptete seine Führung und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 3,4 Sekunden vor Tomac und Sexton. Valentin Guillod (Yamaha) kam 2 Sekunden hinter Jorge Prado auf Platz 9 ins Ziel.

Den Holeshot zum zweiten Lauf gewann Hunter Lawrence (Honda) knapp vor dem erneut gut gestarteten Prado. Hunter führte zunächst vor Jett und Jorge. In Runde 3 ging Jett an seinem älteren Bruder vorbei in Führung, doch nach einem schweren Sturz des Schweden Anton Nordström (Husqvarna) musste das Rennen mit roter Flagge abgebrochen werden.

Der Neustart erfolgte vom Startgatter aus in der Reihenfolge der Platzierung zum Zeitpunkt des Abbruchs. Chase Sexton setzte sofort auf Angriff und ging an Hunter Lawrence vorbei auf Rang 2. Auch Eli Tomac konnte die Situation zu seinen Gunsten nutzen und setzte sich ebenfalls gegen Hunter durch.

Jett Lawrence blieb fehlerfrei und gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 8,7 Sekunden vor Chase Sexton, doch den Tagessieg holte sich der KTM-Werksfahrer mit einem 1-2-Ergebnis. Washougal war damit der erste Gesamtsieg, den Jett Lawrence in dieser Saison abgeben musste.

Eli Tomac (Yamaha) wurde mit einem 2-3-Ergebnis Dritter und rückte damit in der Meisterschaftstabelle auf Rang 3 nach vorne. Der Vorsprung von Tabellenführer Jett Lawrence vor seinem Bruder Hunter wuchs in Washougal aber um weitere 10 Punkte von 51 auf 61 Zähler an. Damit befindet sich Jett weiterhin klar auf Titelkurs.

Der schweizerische Privatfahrer Valentin Guillod (Yamaha) wurde mit einem 9-10-Ergebnis und Gesamtrang 8 erneut bester Europäer im kompetitiven US-Feld. Guillod ist in der Tabelle bereits in den Bereich der Top-10 vorgerückt. Jorge Prado brach im zweiten Lauf nach einem sehr guten Start erneut ein. Nach 3 Runden war er schon auf Platz 15 zurückgefallen. Nach der Hälfte des Rennens befand er sich außerhalb der Punkteränge der Top-20 und am Ende rettete er auf Platz 19 zwei Meisterschaftspunkte. Dieses Ergebnis deutet allerdings noch auf ein weiteres Problem des Spaniers hin.

Die US-Piloten haben jetzt zwei Wochenenden frei, bevor es am 9. August in Crawfordsville mit der 9. Meisterschaftsrunde weitergeht.

Ergebnis US Nationals 450, Washougal 2025:



1. Chase Sexton (USA), KTM, 1-2

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 3-1

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 2-3

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 5-4

5. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 4-6

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 6-5

7. Justin Barcia (USA), GasGas, 7-7

8. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 9-10

9. Colt Nichols (USA), Suzuki, 12-9

10. Mitchell Harrison (USA), Kawasaki, 10-11

11. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 11-12

12. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 16-8

13. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 13-14

14. Jorge Prado (E), Kawasaki, 8-19

…

33. Benoit Paturel (F), Suzuki, 28-37

...

DNF: Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Cooper Webb (USA), Yamaha

DNS: Cornelius Toendel (N), Honda

DNS: Antonio Cairoli (I), Ducati

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 382 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 321, (-61)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 288, (-94)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 280, (-102)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 255, (-127)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-178)

7. Jorge Prado (E), Kawasaki, 191, (-191)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 154, (-228)

9. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-231)

10. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 137, (-245)

11. Joey Savatgy (USA), Honda, 124, (-258)

12. Chase Sexton (USA), KTM, 122, (-260)

13. Coty Schock (USA), Yamaha,119, (-263)

14. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 118, (-264)

...

17. Benoit Paturel (F), Suzuki, 104, (-278)